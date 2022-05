Über Nordrhein-Westfalen wüten schwere Unwetter. In Essen wurde ein Mann von einem Blitz getroffen. Der 56-Jährige musste lange wiederbelebt werden, bevor er in ein Krankenhaus geflogen wurde.

In Essen schwebt ein vom Blitz getroffener Fußgänger in Lebensgefahr. Das teilte die Feuerwehr am Montag auf Twitter mit.