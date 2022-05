Am Burgplatz in Essen ist am Dienstagmittag eine Person mit einem Messer attackiert worden. "Lebensgefahr kann nach dem gegenwärtigem Erkenntnisstand nicht ausgeschlossen werden", so die Polizei. Laut einem Reporter vor Ort soll das Opfer einen Messerstich in den Oberarm erlitten haben. Auf Fotos sind Blutspuren am Tatort zu sehen.