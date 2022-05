Schwere Gewitter im Ruhrgebiet erwartet

Auf die Hitze folgt das Unwetter: F├╝r das gesamte Bundesland Nordrhein-Westfalen sind schwere Gewitter angek├╝ndigt ÔÇô so auch im Ruhrgebiet. Insbesondere ab Donnerstagnachmittag und am Freitag soll es krachen.

Das Wetter im Ruhrgebiet wird ungem├╝tlich ÔÇô und wom├Âglich sogar gef├Ąhrlich: An den Wetterstationen Essen-Nord und Dortmund-S├╝d etwa meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) ab Donnerstagnachmittag Unwetter und schwere Gewitter inklusive heftigem Starkregen, schwerer Sturmb├Âen und und gro├čem Hagel. Die Meldungen gelten zun├Ąchst f├╝r das gesamte Ruhrgebiet, sollen im Laufe des Tages aber konkretisiert werden.

Es bestehe die Gefahr, dass zwischen 25 und 40 Litern Regen pro Quadratmetern innerhalb kurzer Zeit fallen. Au├čerdem erwarten die Wetterexperten Wind zwischen 80 und 100 km/h, lokal auch Orkanb├Âen um 120 km/h. "├ľrtlich ist auch gr├Â├čerer Hagel ├╝ber 2 cm wahrscheinlich", hei├čt es seitens des DWD. Den Zeitraum gibt der Wetterdienst am Donnerstag zwischen 14 und 22 Uhr an.

Freitag erneut Unwetter "mit gebietsweise massiven Auswirkungen"

In der Nacht zum Freitag lassen die Schauer und Gewitter in NRW vor├╝bergehend nach, leben am fr├╝hen Morgen aber vor allem im S├╝den Nordrhein-Westfalens neu auf, teils mit starken Gewittern. Nach DWD-Angaben erreicht die Lage mit Blitz und Donner dann mit dem Durchzug eines Gewittertiefs ihren H├Âhepunkt. Es bestehe deutlich erh├Âhtes Gewitter- und Unwetterpotenzial "mit gebietsweise massiven Auswirkungen". Genauere Informationen soll es im Laufe des Tages geben.