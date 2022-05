Donnerstag: Weniger SchÀden als erwartet

In der Nacht zum Freitag hatte sich das Unwetter etwas beruhigt. Die SchÀden waren weniger schwer als zunÀchst erwartet. Gegen Mitternacht hob der DWD die bestehenden Unwetterwarnungen zunÀchst auf. In der Nacht gab es vor allem in Franken noch einzelne, teils krÀftige Gewitter mit Starkregen, kleinerem Hagel und Sturmböen mit bis zu 80 km/h.

Zuvor war eine Gewitterfront ĂŒber den Westen Deutschlands gezogen. Vielerorts verdunkelte sich schlagartig der Himmel. Es gab lokal heftige RegenfĂ€lle, Donner und Blitze. Auch im Norden kam es zu heftigen NiederschlĂ€gen. In Hamburg musste eine vollgelaufene Tiefgarage von der Feuerwehr abgepumpt werden. In Baden-WĂŒrttemberg im Landkreis Ludwigsburg musste die Feuerwehr Keller auspumpen und mit Schlamm bedeckte Straßen rĂ€umen.

Eine Gewitterfront war am Nachmittag ĂŒber den SĂŒdwesten bei Aachen gezogen und dann ĂŒber das Rheinland sowie das MĂŒnsterland und das Ruhrgebiet hinweg. SpĂ€ter zog die Gewitter-Front weiter ĂŒber SĂŒdwestfalen Richtung Ostwestfalen-Lippe.

Mann bei Blitzeinschlag verletzt

Bei einem Blitzeinschlag auf einem Frachtschiff wurde am Donnerstag in Duisburg ein Mann schwer verletzt. Der Flughafen in DĂŒsseldorf stellte aus SicherheitsgrĂŒnden am Nachmittag fĂŒr rund 30 Minuten seinen Betrieb ein. Ein halbes Dutzend umgestĂŒrzter BĂ€ume wurden am Niederrhein und im MĂŒnsterland gemeldet. Zwischen DĂŒsseldorf und Leverkusen stĂŒrzte ein Baum auf die Nord-SĂŒd-Hauptstrecke. In Köln sorgten heftiger Regen, Orkanböen und Hagel fĂŒr Dutzende EinsĂ€tze der Feuerwehr.

Feuerwehrleute beseitigen einen durch Gewitterböen umgestĂŒrzten Baum von einem Auto in Nordrhein-Westfalen: Die Feuerwehr musste mehrmals wegen UnwetterschĂ€den ausrĂŒcken. (Quelle: Bernd MĂ€rz/dpa-bilder)

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, musste in den benachbarten Niederlanden der Bahnverkehr nach Deutschland wegen des Gewitters zeitweise eingestellt werden. Besonders betroffen war die Strecke von Köln nach Amsterdam. Am spĂ€ten Abend meldete die Bahn dann, internationale FernzĂŒge zwischen Amsterdam, Köln und Frankfurt seien wieder ohne EinschrĂ€nkungen unterwegs. An der Strecke zwischen Köln und Wuppertal wurden fĂŒr Freitag noch VerspĂ€tungen und AusfĂ€lle bei der Bahn erwartet. Betroffen seien die Linien des Fernverkehrs, teilte die Bahn am Morgen mit.

FlĂŒchtlingsunterkunft vorsichtshalber evakuiert

Ein Blitzschlag war nach ersten Erkenntnissen auch fĂŒr einen Dachstuhlbrand in Zellingen bei WĂŒrzburg verantwortlich gewesen. Die Familie, die in dem Haus wohnt, konnte das Haus am Donnerstagabend bei dem krĂ€ftigen Gewitter rechtzeitig verlassen und wurde nicht verletzt, wie die Polizei am Freitag mitteilte.