Unwetter: Krefeld bringt Ukraine-Flüchtlinge in Schule

Krefeld (dpa/lnw) - Wegen der Unwettergefahr hat die Stadt Krefeld die vor├╝bergehend in Leichtbauhallen im Forstwald untergebrachten Gefl├╝chteten aus der Ukraine vorsichtshalber in eine Schule gebracht. Grund daf├╝r sei die Gewitterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) f├╝r die Stadt am Niederrhein, bei der auch Windb├Âen in Orkanst├Ąrke vorhergesagt wurden. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit.