Falsche "Hermes"-Paketboten überfallen Frau in Wohnung

Am Donnerstagnachmittag klingelten die M├Ąnner an der Wohnung einer 25-J├Ąhrigen in der Stra├če am Weidkamp in Essen-Borbeck, teilte die Polizei am Freitag mit. Als sie die T├╝r ├Âffnete, seien die Unbekannten gegen 14.40 Uhr gewaltsam in die Wohnung eingedrungen und h├Ątten unter Vorhalt einer Waffe Bargeld von der Frau verlangt.