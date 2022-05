Landesamt: Leichtes Hochwasser im Bereich der Erft möglich

Angesichts der Wetterprognosen könnte es nach EinschĂ€tzung des Landesamts fĂŒr Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) im Bereich der Erft am Freitag zu leichtem Hochwasser kommen. Im Laufe des Abends könnte der Hochwasser-Informationswert 1 an manchen NebenlĂ€ufen der Erft ĂŒberschritten werden, hieß es am Nachmittag in einer Vorab-Informationen zur hydrologischen Situation in NRW. Auch andere Gebiete im Land könnten betroffen sein.