Baerbock zur Kritik an Ukraine-Politik

Mehrere Waffen sichergestellt Verwirrter Mann attackiert Polizisten und landet in Psychiatrie Von dpa 25.05.2022 - 15:19 Uhr Lesedauer: 1 Min. Ein Blaulicht leuchtet auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei (Symbolbild): In der Wohnung eines verwirrten Mannes stellte die Polizei zahlreiche Waffen sicher. (Quelle: aal.photo/imago-images-bilder)

Ein anscheinend verwirrter Mann hat in M├╝hlheim zun├Ąchst die Polizei gerufen und diese dann attackiert. Er wurde daraufhin in die Psychiatrie eingewiesen. Die Polizei fand in seiner Wohnung mehrere Waffen und ein Schwert.

In der Wohnung eines stark betrunkenen und verwirrt wirkenden Mannes in M├╝lheim an der Ruhr hat die Polizei zahlreiche Waffen beschlagnahmt. Darunter befand sich eine Armbrust mit Laservisier und Pfeilen, mehrere Messer, Schreckschusspistolen und ein Schwert.

Der Mann sei nach dem Einsatz am Dienstagabend in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses gekommen und dort auch vorerst verblieben, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch.