SchlÀgerei am Hauptbahnhof in Essen: Zwei MÀnner haben einen 37-JÀhrigen angegriffen und ihn mit einer Kette attackiert. Die Polizei musste die Streitenden stoppen.

Die Polizei hat am Sonntagabend eine SchlĂ€gerei am Hauptbahnhof Essen beendet. Laut der EinsatzkrĂ€fte schlugen zwei 29-JĂ€hrige gegen 21.30 Uhr mit einer Kette samt SchlĂŒssel auf den Hals eines 37-JĂ€hrigen ein. Bundespolizisten, die das Geschehen in der Haupthalle ĂŒber eine Videoanlage beobachteten, griffen ein und trennten die MĂ€nner.