Eintracht Frankfurt und Stadt einigen sich auf Stadionausbau

31.10.2019, 17:49 Uhr | t-online.de , cf

Habemus Einigung! Eintracht Frankfurt hat sich mit der Stadt auf die Eckpunkte für den geplanten Stadionausbau verständigt. Die Commerzbank-Arena wird demnach bis spätestens zur Saison 2023/2024 umgebaut und soll dadurch eine Gesamtkapazität von 60.000 Zuschauern bekommen. Die Eintracht hat als ganzjähriger Mieter in Zukunft außerdem ein uneingeschränktes Nutzungsrecht für das Stadion inklusive des umliegenden Trainingsgeländes. Alle weiteren Infos dazu gibt es hier...

Lange war unklar, ob Eintracht-Stürmer Bas Dost wieder einsatzfähig ist. Er hatte zuletzt Probleme an den Adduktoren. Gestern Abend zeigte sich: Er ist es – und schoss die beiden Tore.



"Mir hat die medizinische Abteilung grünes Licht gegeben, was mich sehr gefreut hat. Ich hatte auch keine Schmerzen. Jetzt kann es weitergehen", sagte Dost nach dem Spiel. Doch ob Stürmer André Silva am Samstag wieder spielen kann, ist noch unklar. Er ist nicht das einzige Fragezeichen für Coach Adi Hütter. Martin Hinteregger musste gestern nach einem Schlag aufs Knie in der Halbzeitpause ausgewechselt werden, Filip Kostic setzte mit Knieproblemen ganz aus. Ob sie wieder fit sein werden?

Adi Hütter saß nach einem ziemlich holprigen Auftritt seiner Mannschaft im Presseraum des Millerntorstadions und lächelte. Das Ergebnis der Dienstreise an den Hamburger Kiez stimmte – und einzig das zählt für den Trainer von Eintracht Frankfurt im brutal vollgepackten Herbst. Die Hessen sind in ihrem Marathon mit Aufgaben in der Bundesliga, der Europa League und im Pokal am Maximum angekommen. Und schon am Samstag wartet Bayern München.

"Die Belastung ist da. Ich bin keiner, der jammert. Ich freue mich, dass wir in den Wettbewerben gut dabei sind", sagte Hütter. "Das Wichtigste ist am Ende des Tages, dass wir im Frühjahr weiterhin im DFB-Pokal dabei sind." Auch im Europacup und der Liga stimmt die Ausgangspositionen bei den Frankfurtern, die aktuell sechs Duelle binnen 18 Tagen absolvieren müssen.

Bas Dost hat Eintracht Frankfurt ins Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen und lässt die Hessen weiter auf das Überwintern in allen drei Wettbewerben hoffen. Mehr zum Spiel lesen Sie hier...

