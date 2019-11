LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

André Silva wieder zurück im Training

01.11.2019, 16:44 Uhr | t-online.de

Stürmer André Silva hat am Freitag wieder trainiert: Wird er am Samstag für die Eintracht gegen FC Bayern München einsatzbereit sein? (Quelle: imago images)

Gute Nachrichten für Eintracht-Coach Adi Hütter: Er kann personell fast aus dem Vollen schöpfen und möglicherweise auf die Rückkehr André Silva in den Kader hoffen. Der Stürmer hat heute wieder trainiert. Auch Martin Hinteregger steht wieder zur Verfügung. Im DFB-Pokalspiel gegen St. Pauli musste er nach einem Schlag aufs Knie ausgewechselt werden.



Hoffnungen liegen vor allem auf Torjäger Bas Dost, der am Mittwoch zwei Tore erzielt hatte. Zuvor war der Niederländer angeschlagen, Hütter hofft darauf, dass Dost "wieder so hergestellt ist", dass er gegen die Bayern von Beginn an spielen kann.

Noch ein Fragezeichen steht hinter dem Einsatz von Filip Kostic, der Dauerläufer auf der linken Seite der Hessen laborierte zuletzt an Knieproblemen. "Wir brauchen Jungs, die 90 Minuten marschieren können und die über ihre Grenze gehen können", stellte Hütter klar.

Im Vorfeld des DFB-Pokalspiels zwischen FC St. Pauli und Eintracht Frankfurt am Mittwochabend ist es nach heutigen Angaben der Polizei zu Ausschreitungen gekommen. Was war passiert? Eine Stunde vor Spielbeginn hatten zwei Zivilbeamte beobachtet, wie mehrere Personen auf zwei am Boden liegende Eintracht-Anhänger einschlagen und diese auch getreten hätten. Nach Angaben der Polizei hatte es sich bei den Angreifern um Heim-Fans gehandelt.



Als sich die Beamten als Polizisten zu erkennen gaben und zur Hilfe eilen wollten, wurden sie ebenfalls attackiert. Daraufhin habe einer der Polizisten einen Warnschuss abgegeben. Als weitere Einsatzkräfte kamen, wurden sie mit Flaschen beworfen. Mehr dazu lesen Sie hier...

Die Fußballer von Bayern München werden morgen Nachmittag bei Eintracht Frankfurt mit einem Trauerflor auflaufen. Grund ist der Tod des ehemaligen Vizepräsidenten und Aufsichtsratsmitglieds Rudolf Schels.



Wie der FC Bayern am Freitag mitteilte, sei der Unternehmer aus Regensburg "plötzlich und unerwartet" im Alter von 70 Jahren verstorben.

Ein "sportliches" Programm für Eintracht Frankfurt: Im November stehen drei Bundesliga-Spiele auf dem Plan und zwei Europa League-Begegnungen. Den Auftakt macht die Partie morgen Nachmittag gegen FC Bayern München.

Der Mann mit der Nummer 10 feiert heute Geburtstag: SGE-Profi Filip Kostic wird heute 27 Jahre alt. Sein Verein gratuliert und wir schließen uns an!



Eintrachts Außenbahn-Maschine Filip Kostic wird heute 2⃣7⃣. Jahre jung 🥳🎂

Alles Gude zum Geburtstag und immer schön weiter die Linie beackern, Filip! ❤️#Kostic #SGE pic.twitter.com/qVmsq197w6 — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) November 1, 2019

Der Nachwuchs der Degen-Fechterinnen von Eintracht Frankfurt hat am Mittwoch beim 16. Kasseler Herkules Degenturnier richtig abgeräumt. Wir sagen herzlichen Glückwunsch!

Erfolgreiche Fechterinnen in Kassel 🥇🥇🥇🥈🥉🤺 Beim 16. Kasseler Herkules Degenturnier gewann nicht nur Cagla Aytekin mit... Gepostet von Eintracht Frankfurt Fechten am Donnerstag, 31. Oktober 2019

Stürmer Bas Dost kam erst vor Kurzem zu Eintracht Frankfurt. Doch schon jetzt ist klar, was für eine große Verstärkung er für die Mannschaft von Trainer Adi Hütter ist. Am Samstag kommen jetzt die Bayern in die Commerzbank-Arena. Und Dost möchte natürlich auch da wieder treffen. Die FAZ hat aus diesem Grund einen schönen Text geschrieben, der die Dost-Situation ziemlich gut beschreibt.



