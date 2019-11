LIVEDer Sport-Tag im Live-Blog

Abraham will am Sportgericht kürzere Sperre erstreiten

18.11.2019, 14:04 Uhr | t-online.de

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Seine Rempel-Attacke machte Schlagzeilen. Morgen muss sich der Frankfurter Spieler David Abraham vor dem DFB-Sportgericht für seinen Bodycheck an Freiburg-Trainer Christian Streich verantworten. Vereinsintern wurde Abraham mit einer Strafe von 35.000 Euro belegt. Bis Ende des Jahres ist der Eintracht-Kapitän gesperrt. Sein Anwalt Christoph Schickhardt will versuchen, die Sperre zu verkürzen.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft am Dienstag in der EM-Quali auf den letzten Gegner: Nordirland. Und zwar in der Commerzbankarena. Doch das Interesse in Frankfurt ist, nun ja, offenbar überschaubar. "Der eine oder andere wird da vielleicht hinlaufen. Aber der Großteil von denen, die ich kenne, geht nicht hin. Der DFB ist so unbeliebt wie sonst was, das geht auch auf die Nationalmannschaft über", sagte Ina Kobuschinski, Vorsitzende des Eintracht Frankfurt Fanclubverbandes e.V., am Montag der Deutschen Presse-Agentur.

Die Commerzbank-Arena in Frankfurt: Am Dienstag findet dort die EM-Qualifikation Deutschland gegen Nordirland statt. (Quelle: Jan Hübner/Archiv/imago images)



Wer sich für das Spiel dennoch interessiert, kann dies am Mittwochabend ab 20.45 Uhr bei RTL oder hier auf t-online.de im Live-Ticker verfolgen.



Am Samstag schied der 1. FFC Frankfurt im Achtelfinale des DFB-Pokals gegen Bayer Leverkusen nach einem bitteren 0:1 (0:1) aus. "Maßlos enttschäuscht" sei er über das Ergebnis, sagte Cheftrainer Niko Arnautis. Die Kollegen der "FAZ" schreiben, dass der Pokal mehr denn je wichtig gewesen wäre, weil in der aktuellen wirtschaftlichen wie sportlichen Konstellation in der Liga nicht mehr drin als ein gehobener Mittelfeldplatz sei. "Umso schmerzlicher erwies sich das frühe Ausscheiden".

Die Löwen Frankfurt haben gestern ihr Auswärtsspiel in Kaufbeuren mit 1:3. Den einzigen Treffer für die Frankfurter erzielte Stephen MacAulay kurz vor Schluss. "Löwen nicht bissig genug bei Jokern", schreibt der Verein auf seiner Seite.

Auf Facebook kommentieren einige Fans enttäuscht und teilweise wütend über das Ergebnis. "Es macht einfach Null Spaß mehr. Das ist sowas von emotionslos und langsam. In dieser Zusammensetzung vom Trainer über Spieler wird das nichts. Und es muss endlich das Schöngerede aufhören. Bald ist die Halle leer!", schreibt ein Nutzer. "Faszinierend wie man Woche für Woche bzw. Spiel für Spiel noch schlechter spielen kann...?", kommentiert ein anderer. Klingt so, als ob die Löwen beim nächsten Spiel am Freitag beim EV Landshut einiges wiedergutmachen müssten...

