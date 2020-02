LIVESport-Tag im Live-Blog

Eintracht-Spieler Martin Hinteregger mit Negativschlagzeilen zum Erfolg

07.02.2020, 13:29 Uhr | t-online.de

Martin Hinteregger an einem Torpfosten: Der Eintracht-Spieler hat eien kuriosen Aufstieg hingelegt. (Quelle: Hartenfelser/Archivbild/imago images)

Egal ob Eintracht Frankfurt, FSV Frankfurt, 1. FFC Frankfurt oder die vielen kleineren Frankfurter Sportvereine: Sport spielt in Frankfurt eine riesige Rolle – auch abseits des Fußballs. In unserem Live-Blog finden Sie ab sofort alle Informationen zum Lokalsport.

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben sich in der Rückrunde zum Überraschungs-Team der Volleyball-Bundesliga entwickelt. Ihren Aufschwung will die Mannschaft nutzen, um die Serie auch gegen die United Volleys Frankfurt am Samstag fortzusetzen. "Wir müssen alle Kräfte mobilisieren, denn die Frankfurter zeigen sich derzeit sehr formstark", sagte Netzhoppers-Manager Arvid Kinder.

Eintracht-Neuzugang Stefan Ilsanker steht vor seinem Startelfdebüt. Der vom RB Leipzig an den Main gewechselte Österreicher war zuletzt bei Fortuna Düsseldorf (1:1) eingewechselt worden. Offen ist, ob Mittelfeldmann Sebastian Rode nach einem im DFB-Pokalspiel am Dienstag gegen RB Leipzig (3:1) zugezogenen Cut an der Stirn spielen kann. Kein Thema ist eine Rückkehr des verletzten Torjägers Bas Dost.

Für die Eintracht Frankfurt steht heute der 21. Spieltag an. Die Frankfurter treffen im Heimspiel auf den FC Augsburg. Anpfiff ist um 20.30 Uhr in der Commerzbank-Arena.

Matchday 🦅M-A-T-C-H-D-A-Y🦅 Friday. Football. Floodlights.😍💪 Gepostet von Eintracht Frankfurt am Dienstag, 4. Februar 2020

Martin Hinteregger hat in seiner Vergangenheit mit vielen Negativschlagzeilen Aufsehen erregt. Erst eine Alkoholeskapade im Sommer, von der ein Video veröffentlicht wurde, dann eine eskalative Geburtstagsfeier im Nationalteam. Fredi Bobic sagt dazu nur: "Er ist ein guter, klarer Junge. Manchmal schlägt er über die Stränge". Seiner Karriere hat das offenbar nicht geschadet. Auf dem Spielfeld liefert Hinteregger trotzdem ab. Seine Fähigkeiten brachten ihn vom FC Augsburg zur Eintracht Frankfurt. Alle Informationen dazu hier.

