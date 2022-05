Zweitägiges K-Pop-Festival in Frankfurt beginnt

Zweit├Ągiges K-Pop-Festival in Frankfurt beginnt

Rund 44.000 Fans koreanischer Popmusik reisen an diesem Wochenende zu Europas erstem K-Pop-Festival nach Frankfurt. Am ersten Festivaltag von KPOP.FLEX treten im Deutsche Bank Park, dem Waldstadion, zehn Bands aus S├╝dkorea auf. Vor Beginn der Konzerte (18.00 Uhr) gibt es ein Fanfest (10.00 Uhr) vor dem Eingang des Stadions. Dort k├Ânnen Besucher an Tanz-Wettbewerben teilnehmen, Fashionshows ansehen, Merchandising-Artikel kaufen und koreanisches Streetfood essen. Wegen der gro├čen Nachfrage beim Vorverkauf hatte der Veranstalter das urspr├╝nglich eint├Ągige Festival auf den Sonntag (ab 13.00 Uhr) ausgedehnt.