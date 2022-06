Wegen der gestiegenen Energiekosten stellt der Lahn-Dill-Kreis in Hessen das Warmwasser an Schulen ab. Schon ab diesem Mittwoch flie├čt in den Schulen und Turnhallen des Kreises dann nur Kaltwasser. In den Sommermonaten k├Ânne man so bis zu 100.000 Euro einsparen, hie├č es in einer Pressemitteilung des Kreises am Dienstag.