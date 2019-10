LIVESport-Woche im Live-Blog

Wundenlecken bei Phoenix Hagen nach Niederlage

28.10.2019, 12:08 Uhr | t-online.de

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Die Handballer aus Hagen besiegten am Sonntag mit 37:29 die Mannschaft von GWD Minden II und freuen sich über diesen Erfolg. Zwei Spieler stachen mit besonders vielen Treffern hervor. Wer Spieler des Spiels wird, kann über Facebook abgestimmt werden:

Wer war für euch Spieler des Spiels beim Auswärtssieg gegen GWD Minden II? Valentin Schmidt mit zehn Treffern oder... Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Montag, 28. Oktober 2019

Nach der knappe 91:92-Niederlage bei den Nürnberg Falcons trauern die Basketballer von Phoenix Hagen ihren vielen vergebenen Chancen nach. Doch viel Zeit, die Niederlage zu verarbeiten, bleibt nicht: Schon am Donnerstag wartet mit den Tigers aus Tübingen der nächste Gegner – und damit die Chance zur Wiedergutmachung.

