Phoenix Hagen vor Spiel gegen Tübingen mit Ausfällen

16.45 Uhr: Einsatz von Javon Baumann gegen Tübingen fraglich!



Der Spieler musste sich einer Nasenbein-OP unterziehen. Dennoch soll er direkt danach zu Phoenix-Hagen-Coach Harris gesagt haben "Plant mich für Donnerstag" ein. Ob das klappt, wird sich noch zeigen. Auch sonst sind einige Spieler krank. So etwa Jannik Lodders, der wegen einer Sprunggelenkverletzung nicht wird spielen können. Auch zwei Grippekranke gab es, Niklas Geske und Dominik Spohr, die am Dienstag wieder ins Training eingestiegen sind. Ob sie spielen werden, wird man am Donnerstag sehen. Die schwierige Aufgabe gegen Tübingen ist sich Coach Chris Harris bewusst: "Es ist wieder einmal eine Mammutaufgabe. Tübingen wird genau wie wir unbedingt als Sieger vom Platz gehen wollen", sagte er dem Verein.

14.20 Uhr: Marco Hollersbacher von Phoenix Hagen hat heute Geburtstag!



Der Phoenix-Hagen-Spieler ist derzeit allerdings nicht einsatzfähig. Deswegen wünscht der Verein Marco Hollersbacher via Facebook, dass der bald wieder im Phoenix-Hagen-Trikot wird auflaufen können.



10.12 Uhr: Phoenix Hagen will Ex-Profi Matthias Grothe gedenken

Am Donnerstag spielen die Feuervögel gegen die Tigers Tübingen. Das Heimspiel fällt auf das Datum des Todestages von Matthias Grothe. Der Ex-Profi mit der Nummer 9 ist 2017 an Krebs gestorben. Wie bereits gestern berichtet, möchte Phoenix Hagen dem verstorbenen Basketballer vor dem Spiel gedenken. Fans sollen deshalb 15 Minuten vor dem Sprungball auf die Tribüne kommen. Hier die volle Ankündigung auf Facebook:

9.23 Uhr: VfL Eintracht Hagen freut sich auf Heimspiel am Sonntag



Die Handballer von VfL Eintracht Hagen treffen am Sonntag beim Topspiel auf den Wilhelmshavener HV. Die Fans sind sich auf Facebook scheinbar einig: "Es wird nicht einfach, aber wir stehen hinter euch!", schreibt eine Nutzerin unter der Spielankündigung. "Wird kein Zuckeschlecken", kommentiert ein anderer Nutzer. Auf den gelb-grünen Rückhalt der Fans können sich die Profis also verlassen.

So lief der Sport-Montag:



17.24 Uhr: Nächstes Phoenix-Hagen-Spiel mit tragischem Ereignis verknüpft



Am Donnerstag spielen Phoenix Hagen gegen die Tigers Tübingen. Ein Datum, das für den Verein mit einem tragischen Ereignis verknüpft ist. Denn an diesem Tag jährt sich der Tod vom Matthias Grothes bereits zum zweiten Mal. Der langjährige Basketballspieler verstarb am 31. Oktober 2017 im Alter von 40 Jahren nach einem Krebsleiden. Deswegen möchte Phoenix Hagen ihm vor dem Spiel gedenken.

12.08 Uhr: Freude beim VfL Eintracht Hagen nach Sieg gegen GWD Minden II



Die Handballer aus Hagen besiegten am Sonntag mit 37:29 die Mannschaft von GWD Minden II und freuen sich über diesen Erfolg. Zwei Spieler stachen mit besonders vielen Treffern hervor. Wer Spieler des Spiels wird, kann über Facebook abgestimmt werden:

9.46 Uhr: Wundenlecken bei Phoenix Hagen nach Niederlage



Nach der knappe 91:92-Niederlage bei den Nürnberg Falcons trauern die Basketballer von Phoenix Hagen ihren vielen vergebenen Chancen nach. Doch viel Zeit, die Niederlage zu verarbeiten, bleibt nicht: Schon am Donnerstag wartet mit den Tigers aus Tübingen der nächste Gegner – und damit die Chance zur Wiedergutmachung.

