Phoenix Hagen vor schwierigem Gegner Heidelberg

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Am Freitag siegte der VfL Eintracht Hagen gegen OHV Aurich. Was Neu-Trainer Stefan Neff und die anderen Verantwortlichen dazu zu sagen haben, ist auf YouTube zu hören.



Das letzte Spiel hat Phoenix Hagen mit einem Sieg eine kurze Verschnaufpause und wohl auch neues und nötiges Selbstbewusstsein gegeben. Doch am Freitag steht der nächste schwere Gegener bevor: MLP Academics Heidelberg. Die Heidelberger sind momentan auf Platz fünf, während Phoenix Hagen immer noch auf dem Abstiegsplatz 17 ist.



Hallo in einer neuen Sport-Woche in Hagen. Auch in dieser ersten Dezember-Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Wenn Sie Hinweise, Kritik oder Anregungen für uns haben, schreiben Sie uns gerne unter dem Artikel einen Kommentar!