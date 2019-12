Sport-Woche im Live-Blog

Hagens Fußballer sind erfolgreiche Torschützen

11.12.2019, 18:08 Uhr | t-online.de , tme

Ein Fußball fliegt ins Tor: In Hagen gibt es in der Region einige erfolgreiche Torschützen. (Quelle: Huebner/Symbolbild/imago images)

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Kurz vor einem wichtigen Spiel tritt Trainer Faruk Brahimi von seiner Tätigkeit zurück. Damit ist die HSG Hohenlimburg führungslos. Offenbar fühlte sich der Trainer vom Vorstand kritisiert und nicht genügend wertgeschätzt, wie er der "WAZ" sagte.

Um 18 Uhr spielen die G-Junioren von Hagen United e.V. gegen Al Seddig Hagen. Austragungsort ist der Kunstrasenplatz im Sportzentrum Helfe Stadion in Hagen.



Stadtderby im Basketball in Hagen. Und zwar nicht mit Phoenix Hagen, sondern bei BG Hagen und dem SV Haspe. Das Duell steht am Freitag an und verspricht spannend zu werden, da beide Mannschaften zu Hause wohl gewinnen möchten.



🔥🏀🔥 BG DEK Fichte Hagen gegen SV Haspe 70 im Weihnachtsderby verpricht eine Menge Brisanz 🔥🏀🔥 Derbys sind immer etwas... Gepostet von BG DEK / Fichte Hagen am Mittwoch, 11. Dezember 2019

Der "kicker" hat erstmal eine Rangliste mit allen deutschen Fußball-Spielklassen herausgegeben, in denen die Top-Torjäger ermittelt werden. Zwar sind dort die Hagener Fußballer nicht vertreten, wie die "WAZ" aber herausgefunden hat, sind dennoch einige Spieler aus der Region in ihrem Sport sehr erfolgreich. So etwa Florian Rüger vom Kreisligist TSV Dahl oder Alina Geveler vom SV Berchum/Garenfeld. Denn sie haben jeweils 25 Tore bzw. 30 Tore erzielt, wie eine Auflistung der Zeitung ergab.

17.52 Uhr: VfL Eintracht Hagen verkauft Weihnachtsbäume für guten Zweck



Am Samstag von 10-16 Uhr können auf dem Parkplatz der Geschäftsstelle in der Körnerstraße Nordmanntannen aus heimischen Wäldern gekauft werden. Jeder Baum wird von den Profis persönlich zum Auto getragen. Der Erlös wird komplett gespendet und geht unter anderem an den Kinderschutzbund in Hagen.



15.28 Uhr: Stadtmeistertitel für Türnerinnen der Hildegardis-Schule



Im Rahmen des Landeswettbewerbs in der Wettkampfklasse III (Jahrgang 2005 bis 2008) erlangten die Turnerinnen der Hilgegardis-Schule den ersten Platz mit 182,75 Punkten. Platz zwei belegt das Theodor-Heuss-Gymnasium mit 175,95 Punkten. Das teilte die Stadt am Dienstag mit.



13.52 Uhr: Phoenix Hagen spendet Erlös aus Button-Maschine an Suppenküche



Am Samstag spielt Phoenix Hagen gegen die Wiha Panthers Schwenningen. Vor dem Spiel können Besucher eine Button-Maschine benutzen, wo Motive gedruckt werden können. Den Erlös daraus spendet Phoenix Hagen an die Hagener Suppenküche.

10.26 Uhr: VfL Eintracht Hagen startet mit neun Siegen in Rückrunde



Die Hinrunde der 3. Liga des Deutschen Handballbunds ist beendet. Am Freitag startet die Rückrunde. Fünf Niederlagen musste die Eintracht Hagen verbüßen, doch stellte diesen ein Unentschieden und neun Siege gegenüber. Die Handballer richten den Blick nach vorne und starten auf dem fünften Tabellenplatz

8.30 Uhr: Sportbecken im Westfalenbad muss kurzfristig schließen



Schlechte Nachrichten für alle Schwimmer in Hagen: Weil der Sportbadbereich eine Grundreinigung bekommt, steht das Westfalenbad vom 16. bis 21. Dezember nicht für den Trainingsbetrieb zur Verfügung. Aber vielleicht bleibt so ja etwas mehr Zeit, um rechtzeitig vor Weihnachten die letzten Geschenke zu kaufen...

17.34 Uhr: Emil Loch von Phoenix Hagen Juniors verletzt



Beim Spiel gegen die Baskets Juniors Oldenburg verletzte sich Emil Loch im zweiten Viertel. "Wir gehen aber davon aus, dass er schnell wieder ins Training einsteigen kann", sagt Trainer Stanley Witt.

15.03 Uhr: Phoenix Hagen-Juniors gewinnen gegen Oldenburg



Nicht nur die Profis haben am Wochenende einen Sieg eingefahren. Auch die Juniors gewannen gegen Oldenburg. Damit konnte die Mannschaft von Stanley Witt die Niederlage von vor zwei Wochen ausgeglichen. "Wir haben sehr gut und vor allem konzentriert trainieren können und haben uns so optimal auf Oldenburg eingestellt", erklärt Headcoach Witt in einer Vereinsmitteilung.

12.45 Uhr: Nikolausteddy überrascht Tenniskids



Einen Tag nach Nikolaus haben die kleinen Tennisspieler vom TC Rot-Weiß Hagen eine Überraschung erlebt. Sie bekamen nämlich Besuch vom Nikolausteddy, wie der Verein am Montag auf Facebook mitteilte. Es gab auch ein kleines Match, das der Nikolausteddy aber krachend verlor.

11.59 Uhr: Phoenix Hagen nach Heimsieg wieder motiviert



Nach dem zweiten Heimsieg in Folge ist Phoenix Hagen wieder motiviert. Denn, so der Verein auf Facebook, soll dieser Sieg keine "Eintagsfliege" bleiben.

Der Heimsieg gegen Kirchheim bleibt keine Eintagsfliege. Wir legen nach und gewinnen 78:67 (40:25) gegen die MLP... Gepostet von Phoenix Hagen am Samstag, 7. Dezember 2019

Willkommen in der neuen Sport-Woche in Hagen.