Sport-Woche im Live-Blog

Jasper Günther kurz vor Weggang bei Phoenix Hagen

17.12.2019, 17:55 Uhr | t-online.de , tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Das war es für heute mit Regio-Sport-News aus Hagen.

Im Zuge der Kaderveränderungen hofft Geschäftsführer Patrick Seidel, dass Niklas Geske "demnächst fit zurückkehren" können wird. Auch habe der Verein mit Jonas Grof eine "weitere Option". Diese Überlegungen hätten auch dazu geführt, Jasper Günther mit anderen Clubs verhandeln zu lassen.



Phoenix Hagen Geschäftsführer Patrcik Seidel ist mit dem möglichen Weggang von Jasper Günther selbst nicht zufrieden. Er sieht aber einen bestimmten Grund dafür. "Es ist insgesamt nicht einfach. Einerseits versteht Jasper unsere Entscheidung, dass wir in unserer aktuellen Situation alles versuchen Jonathan Octeus weiter an uns zu binden. Hier befinden wir uns auf der Zielgeraden, es fehlen aber noch die letzten Schritte. Andererseits ist es natürlich sehr unbefriedigend, wenn seine Spielanteile so gering ausfallen wie zuletzt", sagte Seidel in einer Mitteilung des Vereins.

Wie Phoenix Hagen am Dienstag mitteilte, ist der Spieler Jasper Günther auf Suche nach einem anderen Club. Er würde sich nach intensiven Gesprächen mit seinen vorliegenden Angeboten von anderen Clubs beschäftigen, hieß es. Jasper Günther könnte seine Entwicklung mit höheren Spielanteilen an anderen Standorten vorantreiben, hieß es.



Zum "Jahreskehraus" ist bei den Bastketball BB Herren H3 des SV 70 Haspe der Tabellendritte TSV Vorhalle zu Gast. Sprungball ist um 20.30 Uhr.



Für die Mannschaft um Headcoach Chris Harris von Phoenix Hagen geht es auch "zwischen den Jahren" um alles. Denn anders als bei den Fußballvereinen, die zwischen Weihnachten und Neujahr meist Pause machen, haben die Feuervögel auch noch am 28. Dezember gegen Bayer Giants Leverkusen ein Spiel.



Trotz des schlechten Wetters war viel los beim ersten Weihnachtsbaumverkauf vom VfL Eintracht Hagen. Viele Fans fanden den Weg in die Körnerstraße, um sich einen Baum auszusuchen. Auch Glühwein und Waffeln wurden angeboten. Die Spieler waren aber aus einem guten Grund vor Ort. Die jungen Handballer möchten nämlich lebensbedrohlich kranken Kindern mit ihrer Aktion helfen. Schließlich kam auch eine Summe von 500 Euro zusammen, die die Eintracht-Delegation dem Kinderschutzbund als Scheck überreichen durfte. Im nächsten Jahr soll die Aktion wiederholt werden.

Willkommen zurück im Sport-Live-Blog aus Hagen.



So lief der Sport-Montag:



18 Uhr: Das war es für heute!



Wir verabschieden uns und wünschen einen schönen Abend.



17.18 Uhr: Lehrschwimmbecken Dahl wieder nutzbar

Die Sperrung des Lehrschwimmbeckens in Dahl wegen des Verdachts auf Legionellen im Bereich der Duschen ist aufgehoben. Das teilte die Seite "Sport in Hagen" auf Facebook mit. Nach einer thermischen Desinfektion seien keine Auffälligkeiten mehr festgestellt worden, hieß es.

15 Uhr: Bewegtbildrechte der 2. Basketball Bundesliga neu ausgeschrieben

Die Bewegtbildtrechte für die Liveübertragungen der Barmer 2. Basketball Bundesliga ProA werden neu ausgeschrieben. Das teilte Phoenix Hagen in einer Mitteilung zum Thema am Montag mit. "Mit der Entscheidung, ab der Saison 2017/18, alle Spiele der ProA einheitlich auf einer Plattform live zu übertragen, wurde den Basketballfans ein deutlicher Mehrwert geboten", sagt Geschäftsführer Christian Krings. "Durch die zentrale Anschaffung von professionellem Equipment durch die Liga wird für alle Übertragungen der Vereine der ProA eine einheitliche Qualität auf hohem Niveau ermöglicht", heißt es zur Begründung.

11.54 Uhr: Kein Spaziergang für BG DEK / Fichte Hagen



Beim gestrigen Spiel von BG Hagen gegen UBC Münster gewann die U18 der Jugenregionalliga zwar, allerdings nur mit einer starken zweiten Halbzeit und nach einer Schrecksekunde am Anfang des Spiels für Juri, der sich den Knöchel verletzte und ausschied, wie der Verein auf Facebook mitteilte.



9.10 Uhr: Phoenix Hagen blickt auf Super-Wochenende zurück



Für die Basketball-Teams von Phoenix Hagen war es ein erfolgreiches Wochenende. Erst haben die Profis in der 2. Basketball-Bundesliga den dritten Heimsieg in Folge eingefahren. Sie setzten sich mit 81:66 gegen die Wiha Panthers Schwenningen durch. Auch die Jugend war erfolgreich: Die U-19-Mannschaft trennte sich mit 78:65 von SG ART Giants Düsseldorf. Wenn das kein guter Start in die Woche ist...

7.15 Uhr: Hallo, Hagen!

Guten Morgen! Willkommen in der neuen Sport-Woche in Hagen. Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist.