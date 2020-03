LIVESport-Woche im Live-Blog

Neue Trikots für Phoenix Hagen

06.03.2020, 17:00 Uhr | t-online.de, tme

Egal, ob Phoenix Hagen oder die vielen kleineren Sportvereine in der Stadt: In unserem Sport-Live-Blog finden Sie alle Infos zum Sportgeschehen in Hagen.

Am Samstag steigt für den SV Haspe 70 das letzte Heimspiel in der Saison 2019/2020, mit dem sich der Verein vorerst aus der 1. Regionalliga verabschiedet. Zum Abschluss, so verspricht es der Club, erwartet die Zuschauer ein "Kracher".

Nun ist klar, welche Trikots Phoenix Hagen bekommen wird. Vorausgegangen war eine Abstimmung auf Facebook, bei der Fans zwischen drei Varianten wählen konnten. Nun ist klar, dass es Variante A wird, wie Phoenix Hagen heute auf Facebook verkündete.

And the winner is: Trikotdesign A! Danke für eure rege Teilnahme, jede Anregung und konstruktive Kritik. Letztlich war... Gepostet von Phoenix Hagen am Freitag, 6. März 2020

Der Stadtsportbund Hagen lädt vom 27. März bis zum 29. März zu einem Trip nach München ein. Auf dem Programm stehen unter anderem der Besuch der Olympia-Stätte und der Münchner City. Gestartet wird die An- und Abreise jeweils am Abend, sodass der 28. März in München voll genutzt werden kann.



Heute trifft Phoenix Hagen auf die Römerstrom Gladiators Trier im Heimspiel. Mit zwei Punkten Vorsprung steht Trier auf dem siebten Platz der Tabelle, die Feuervögel auf dem neunten. Am vergangenen Wochenende sah es für Trier aber alles andere als gut aus. Gegen Jena mussten die Gladiators eine Niederlage in Kauf nehmen. Heute hofft Hagen auf einen Sieg. Dieser würde nicht nur das Spiel am Sonntag gegen Tübingen angenehmer machen, auch ein direkter Vergleich gegen Trier wäre so gesichert. Das Hinspiel ging 85:81 an Hagen. Spannend bleibt, ob Phoenix auch heute aus der Asche steigt!

Die Eintracht Hagen trifft am morgigen Samstag auf GWD Minden II. In der Krollmann Arena geht's um 19.30 Uhr los. "Der Aufwärtstrend beweist klar, dass Minden nach Anlaufschwierigkeiten in der Liga eine berechtigte Rolle spielt", so Hagens Trainer. Ein Grund mehr, die Mindener als Gegner ernst zu nehmen.

Schülerinnen des THG in Hagen haben sich für Endrunde in Berlin qualifiziert. Die Jahrgänge 2005 bis 2008 haben es in der Wettkampfklasse III ins Finale der Landesmeisterschaften geschafft. Der Deutsche Meister wird vom 3. bis zum 7. Mai ausgespielt. Die Wettkampfklasse II hat den dritten Platz belegt und es damit auch aufs Treppchen geschafft.

THG-Mädchen qualifizieren sich für die Endrunde in Berlin Die Mädchen des Theodor-Heuss-Gymnasiums haben sich am... Gepostet von TSV Hagen 1860 - Basketball am Donnerstag, 5. März 2020

Willkommen zurück an diesem Freitag. Auch heute möchten wir Sie wieder mit aktuellen Sportmeldungen aus Hagen versorgen.

So war der Sport-Donnerstag:



18.10 Uhr: Das war es für heute!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie doch gerne morgen hier wieder vorbei, wenn wir wieder aktuelle Meldungen aus dem Hagener Lokalsport für Sie haben.

16.08 Uhr: Torwart-Duo bleibt der HSG ECD aus Hagen erhalten



Die HSG ECD kann sich freuen, denn auch in der kommenden Saison werden Adam Scholtyssek und Bastian Lache im Tor stehen. Das teilte der Verein auf Facebook mit. Ziel ist es laut Mitteilung, dass die beiden dabei helfen, dass der Verein 2021 wieder in die Bezirksliga zurückkehrt.

15.10 Uhr: Letztes BG DEK / Fichte Hagen Heimspiel der Regular Season



Am Samstag steht für die BG DEK / Fichte Hagen das letzte Heimspiel der regulären Saison an. Gegner ist der Deutzer TV Basketball. Das Match dürfte spannend werden, denn beide Teams stehen aktuell auf einem Play-Off Platz und könnten sich mit einem Sieg jeweils einen Einzug in die Play-Offs sichern. Sprungball ist am Samstag um 19 Uhr in der Otto-Densch-Halle in Eilpe.



12.40 Uhr: Auch Phoenix Hagen Jugend spielt am Wochenende



Am Wochenende gibt es für die Profis von Phoenix Hagen einen Doppelspieltag. Aber nicht nur die müssen dann ihre volle Leistung zeigen. Auch die Phoenix Hagen Jugend spielt. Einmal am Sonntag um 12.30 Uhr die Youngsters gegen die SG Bernau-Berlin Nord und um 15 Uhr die Juniors gegen die Dresden Titans.



11.27 Uhr: Letzter Tag zur Trikot-Abstimmung bei Phoenix Hagen



In dieser Saison entscheiden die Fans von Phoenix Hagen, welche Trikots die Spieler tragen werden. Dazu konnten sie zwischen drei Varianten wählen. Heute ist der letzte Tag der Abstimmung.

Heute ist der letzte Tag der Trikot-Abstimmung. Wer noch nicht für seinen Favoriten gevotet hat, sollte das schnell noch... Gepostet von Phoenix Hagen am Donnerstag, 5. März 2020

9.42 Uhr: Hagen United feiert zwei Geburtstage



Der Spielertrainer der ersten Mannschaft und Trainer des Damenteams, Kevin Reichmann, wird heute 24 Jahre alt. Auch Marius Weiß von der ersten Mannschaft hat heute Geburtstag. Er wird 23 Jahre alt.



+++Herzlichen Glückwunsch+++ Wir gratulieren unserem Spielertrainer der ersten Mannschaft und seit kurzem auch Trainer... Gepostet von Hagen United e.V. am Mittwoch, 4. März 2020

8.50 Uhr: DHB macht auf Hagener Kids-Day aufmerksam



Der Deutsche Handballbund ist auf den Kids-Day vom VfL Eintracht Hagen aufmerksam geworden und hat einen entsprechenden Bericht verfasst. Der DHB spricht von einem vollen Erfolg, um den Nachwuchs anzusprechen. Die Kinder hatten die Gelegenheit, ein Spiel einer Profimannschaft hautnah zu erleben. Der DHB lobt die Eintracht Hagen abschließend für die hervorragende Nachwuchsarbeit und wirbt für den nächsten Kids-Daym der am 22. März stattfinden wird. Lesen Sie den vollständigen Bericht hier.

8.04 Uhr: SV Haspe 70 sichert sich Westdeutschen-Meistertitel



Die Ü40-Basketballer vom SV Haspe 70 haben sich den Westdeutschen-Meistertitel gesichert. Die Mannschaft hat sich so für die Endrunde qualifiziert. Die Hasper haben vor wenigen Tagen die ART Giants Düsseldorf mit zwei Punkten besiegt. Auch gegen Köln konnte sich der SV Haspe durchsetzen.

Bericht WP von heute. (Mit kleinem Fehler- die Spielgemeinschaft wird mit VFK gebildet, also SG SV70/VFK) Gepostet von SV Haspe 70 am Mittwoch, 4. März 2020

Donnerstag, 7.09 Uhr: Guten Morgen.



Willkommen zurück an diesem Donnerstag. Auch heute gibt es wieder sportliche Nachrichten aus Hagen für Sie.

So war der Sport-Mittwoch:

18 Uhr: Das war es für heute!



Wir verabschieden und wünschen einen schönen Abend. Bis morgen, wenn wir hier wieder über das neuste Sportgeschehen aus Hagen berichten.



16.40 Uhr: Phoenix Hagen vor Doppelspieltag



Am Wochenende stehen für Phoenix Hagen gleich zwei Spiele auf dem Programm. Einmal geht es am Freitag zu Hause gegen die Römerstrom Gladiators Trier und am Sonntag müssen die Feuervögel bei den Tigers Tübingen ran. Dafür müssen die Spieler hart trainieren. Headcoach Chris Harris sagte: "Es war definitiv keine einfache Trainingswoche".

15 Uhr: Phoenix Hagen will Auszeichnung bekommen



In der 2. Basketball Bundesliga vergibt die Krankenkasse Barmer die Auszeichnung "Most Likeable Player" (dt. sympatischster Spieler). Dafür können Fans online abstimmen. Dazu ruft der Verein natürlich auf, damit die Auszeichnung in der aktuellen Saison nach Hagen geht.

Ihr möchtet, dass ein Feuervogel Most Likeable Player der aktuellen Saison wird? Dann sendet fleißig Vorschläge an die... Gepostet von Phoenix Hagen am Mittwoch, 4. März 2020

13.05 Uhr: Saisoneröffnung der Hagen Chipmunks steht an



Am 5. April geht es wieder los auf dem Temper-Field in Hagen. Denn dann startet dort die Saisoneröffnung der Hagen Chipmunks. Um 15 Uhr ist Beginn.



11 Uhr: Kids-Day des VfL Eintracht Hagen wird wiederholt



Der Kids-Day des VfL Eintracht Hagen, bei dem die Kinder bei Einlaufen dabei sein können und ein Spiel in der Halbzeit veranstalten, wird wiederholt. Schon am 22. März gibt es ihn beim Heimspiel gegen LIT Tribe Germania erneut.



Wie versprochen einige tolle Fotos von unserem ersten Kids-Day. 📸 Da der erste Kids-Day so gut angekommen ist, möchten... Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Mittwoch, 4. März 2020

8.39 Uhr: VfL Eintracht Hagen verkündet Neuzugänge

"Die Planungen für die kommende Saison laufen auf Hochtouren", heißt es auf der Webseite der VfL Eintracht Hagen. Der Verein verkündete die ersten beiden Neuzugänge: Carsten Ridder und Mats Grzesinski wechseln nach Hagen. Der Klub spricht von einem "Toptransfer”. "Als sich für uns die Möglichkeit ergab, Carsten Ridder zu verpflichten, waren sich alle Beteiligten inerhalb von Sekunden einig", wird Sportdirektor Michael Stock zitiert. "Er wird unserem Spiel gut tun. Carsten zeichnet sich durch eine herausragende Abwehrarbeit aus."

❗️Wir können zwei Neuverpflichtungen verkünden❗️ ➡️ Am Wochenende noch 4x in der 2. HBL genetzt, nächste Saison ein... Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Dienstag, 3. März 2020

Mittwoch, 7.06 Uhr: Hallo, Hagen!

Guten Morgen und willkommen zurück beim Sport-Live-Blog aus Hagen! Auch heute berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind!

Das war der Sport-Dienstag:



18.15 Uhr: Das war es für heute!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie doch gerne morgen wieder vorbei, wenn wir aktuelle Meldungen aus dem Hagener Lokalsport für Sie haben.

15.11 Uhr: Pressekonferenz vom Spiel VfL Eintracht Hagen gegen TuS Spenge



Wie die Verantwortlichen vom VfL Eintracht Hagen die Partie gegen den TuS Spenge bewerten, haben sie in einer Pressekonferenz gesagt. Nachzuschauen ist das in einem Video bei YouTube.



14.08 Uhr: Faustballer des TSV Hagen des TSV Hagen 1860 reisen nach Mannheim



Die Faustballer des TSV Hagen 1860 reisen am 7. und 8. März nach Mannheim. Grund sind die dort stattfindenden Deutschen Meisterschaften. Da sie momentan auf Platz 3 in der regulären Saison stehen, haben sie sich diese Teilnahme verdient.



11.14 Uhr: Sportler des BG DEK / Fichte Hagen für Landesverbandsturnier nomniert



Dusan Ilic wurde für das Landesverbandsturnier des Jahrgangs 2006 in Baden-Baden nominiert. Selten ist es, dass dort jüngere Jahrgänge wie der 2008 geborene Ilic antreten. Deswegen ist die Nominierung für die BG DEK / Fichte Hagen schon jetzt ein Erfolg.



‼️🏀 Top-News: Dusan Ilic (2008) nominiert für Landesverbandsturnier des Jahrgangs 2006 🏀 ‼️ Vom 06. – 08.03.2020 findet... Gepostet von BG DEK / Fichte Hagen am Montag, 2. März 2020

9.48 Uhr: Rundturnhalle Hohenlimburg wieder nutzbar



Nach der Installation neuer Batterien in der Lichtanlage ist die Rundturnhalle in Hohenlimburg wieder voll nutzbar. Das teilte das Servicezentrum Sport der Stadt Hagen am Dienstag mit.

7.38 Uhr: Tischtennisabteilung verliert gegen Hohenlimburg-Nahmer

In der Rückrunde der Zweiten Kreisklasse haben die Herren der Tischtennisabteilung des VfL Eintracht Hagen zu Hause verloren. Gegen den ATS Hohenlimburg-Nahmer stand es am Montagabend 4:9.

Dienstag, 7.08 Uhr: Guten Morgen Hagen!

Hallo und willkommen zurück im Sport-Blog aus Hagen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Auch heute berichten wir über alles, was im Lokalsport in Hagen wichtig ist.

So lief der Sport-Montag:

18.15 Uhr: Das war es für heute!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie doch gerne morgen wieder vorbei, wenn wir aktuelle Meldungen aus dem Hagener Lokalsport für Sie haben.

15.30 Uhr: Hagen United Damen werden vom Spielbetrieb zurückgezogen



Wegen Personalmangel wird der Ligaspielbetrieb der Damen vom Hagen United eingestellt. Die Mannschaft wird sich also aus der Kreisliga A verabschieden. Allerdings nur vorerst, wie betont wird, denn die Mannschaft will versuchen, im Sommer einen neuen Anlauf zu starten. "Ziel ist es weiterhin, die Truppe langfristig als 9er-Team im Spielbetrieb der Kreisliga zu integrieren. Um die schwere der Aufgabe sind sich die neuen Trainer bewusst. Wir bleiben dran", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Denn der Trainingsbetrieb geht vorerst weiter.

14.11 Uhr: Nächstes Heimspiel für Phoenix Hagen am Freitag



Bereits am Freitag steht das nächste Heimspiel für Phoenix Hagen an. Um 20 Uhr geht es gegen die Römerstrom Gladiators Trier. Die Abendkasse und die Halle öffnen eineinhalb Stunden vor Spielbeginn.



12.21 Uhr: Headcoach bedankt sich bei Phoenix Hagen-Fans



Trotz des schlechten Wetters und in Zeiten des Coronavirus sind zahlreiche Fans von Phoenix Hagen beim Spiel gegen Karlsruhe mitgereist. Dafür bedankte sich Headcoach Chris Harris. "Ich möchte mich ausdrücklich bei unseren Fans bedanken, die Wetter und Virus getrotzt haben und angefeuert haben bis zum Schluss. Vielen Dank dafür."

11.33 Uhr: Enttäuschung bei Phoenix Hagen nach Karlsruhe-Pleite



Am Wochenende hat Phoenix Hagen erneut gegen die PS Karlsruhe Lions verloren. Als Grund sah Headcoach Chris Harris einen ausgedünnten Kader und fehlende Fokussierung. "Mit einem tieferen Kader wäre heute wahrscheinlich mehr drin gewesen. Ich freue mich, dass Mike so ein gutes Spiel gemacht hat. Aber alles in allem haben wir uns heute auch mental einen echten Ausrutscher geleistet und uns zu viel mit uns selbst beschäftigt. Wir haben den Ball nicht ins Laufen gebracht und überall da, wo Karlsruhe Vorteile hatte, konnten wir nicht gegenhalten", wird der Coach in einer Vereinsmitteilung zitiert.

10.36 Uhr: Hagen United feiert wichtigen Sieg



Mit einem teilweise freizügigen Kabinenfoto hat Hagen United auf Facebook einen für sie wichtigen Sie gefeiert. Gegen die Zweitvertretung von Iliria gewannen die Hagener 3:1. Damit ist der Verein seit fünf Spielen ungeschlagen.

7.55 Uhr: Eintracht Hagen gewinnt Zuhause

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit (15:15) gewinnt die erste Herrenmannschaft des VfL Eintracht Hagen 31:27 gegen die Gäste des TuS Spenge. Bester Torschütze war Theo Bürgin aus der A-Jugend.

Siiiieg! 💪🏻💪🏻 Der neunte Streich in Folge! 🤩Dank der tollen Unterstützung von vielen vielen Kindern gewinnen wir mit 31:27 gegen TuS Spenge - 1.Herren! #heimsieg #hagen #dankedankedanke Gepostet von VfL Eintracht Hagen am Sonntag, 1. März 2020

Montag, 7.06 Uhr: Hallo, Hagen!

Guten Morgen und willkommen zurück in einer neuen Woche beim Sport-Live-Blog aus Hagen! Auch in dieser Woche berichten wir wieder über alles, was wichtig im Lokalsport in Hagen ist. Schön, dass Sie wieder dabei sind!