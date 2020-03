Sport-Montag im Blog

Spieler vom FC St. Pauli entgeht einer OP

02.03.2020, 17:56 Uhr | t-online.de

Neben HSV und St. Pauli gibt es in Hamburg auch viele kleinere Sportvereine. In unserem Live-Blog finden Sie alle wichtigen Infos zum Lokalsport in der Stadt.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Schauen Sie doch gerne morgen wieder vorbei, wenn wir aktuelle Meldungen aus dem Hamburger Lokalsport für Sie haben.

"Bei unserem Stürmer haben sich schlimmere Befürchtungen bezüglich einer langwierigen Verletzung nicht bestätigt", schreibt der FC St. Pauli auf Facebook. Henk Veerman hatte sich im Spiel an der Schulter verletzt. Auch wenn keine Operation notwendig ist, wird er den Kiezkickern länger fehlen, heißt es vom Verein.

Entwarnung bei Henk #Veerman - keine OP notwendig. Bei unserem Stürmer haben sich schlimmere Befürchtungen bezüglich... Gepostet von FC St. Pauli am Montag, 2. März 2020

Der Brasilianer kommt in Hamburg scheinbar einfach nicht in Fahrt. Seit seinem Transfer im letzten Sommer ist er nicht besonders oft in Erscheinung getreten. Nun hat es ihn gegen Erzgebirge Aue in einem Zweikampf am Knie erwischt. Nach "Bild"-Informationen soll der Spieler am Montag in Hamburg medizinisch untersucht werden. Ihm droht eine mehrwöchige Pause.

Während der HSV noch an der Aufarbeitung der vergangenen Niederlage arbeitet, startet der FC St. Pauli voller Elan in die neue Woche. Für die Spieler, die gestern mehr als 45 Minuten auf dem Platz standen, stand heute eine lockere Einheit zur Erholung an, schreibt der Kiezklub auf Twitter.



Training am Tag nach #fcsposn: Während die Spieler, die gestern mehr als 45 Minuten für die Profis oder die #fcspU23 auf dem Platz standen, regenerativ arbeiteten, absolvierten alle anderen ein Spielersatztraining. ⚽️#fcsp pic.twitter.com/ob8Xwy5jm0 — FC St. Pauli (@fcstpauli) March 2, 2020

Fußball-Profi Henk Veerman vom FC St. Pauli droht ein Ausfall für die nächste Partie. "Sein Arm ist ausgekugelt. Es sieht nicht gut aus", hatte Trainer Jos Luhukay nach dem 3:1-Sieg am Sonntag gegen den VfL Osnabrück gesagt. Veermans Arm war auf dem Spielfeld wieder eingerenkt worden. Heute lässt er sich nach Aussage des Trainers im Krankenhaus wegen möglicher Folgeschäden untersuchen.

Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann hat die sportliche Lage beim Hamburger SV mit ernsten Worten beschrieben. "Wir befinden uns in einer sportlichen Krise. Es gilt, das schnell umzudrehen", sagte Hoffmann. Am Wochenende hatte der HSV überraschend klar mit 0:3 gegen Erzgebirge Aue verloren.

Der FC St. Pauli setzt sich in der Zweiten Fußball-Bundesliga langsam aus dem letzten Tabellendrittel ab. Eine Woche nach dem 2:0-Erfolg im Stadtderby beim Hamburger SV gewannen die Hanseaten gegen den VfL Osnabrück verdient mit 3:1. Der Aufsteiger wartet damit weiterhin auf den ersten Sieg in der Rückrunde.

"Es war ganz wichtig, dass wir nach dem Derby mit einem Sieg nachgelegt haben. Wir müssen aber noch weiter Punkte sammeln, denn in der Liga ist alles sehr eng zusammen", sagte St. Paulis Mittelfeldspieler Marvin Knoll gegenüber "Sky".

Herzlich Willkommen in unserem Sport-Live-Blog aus der schönsten Stadt der Welt. Hier versorgen wir Sie heute wieder mit den aktuellen Nachrichten und besten Geschichten aus dem Lokalsport.