"Lanz": Schwaches Europa stärkt China

Der Bedeutungsverlust Europas für aufstrebende Machtzentren in Asien, Afrika und Südamerika schwäche auch die von Europa propagierten demokratischen Werte in der Welt, warnte der Brüsseler Korrespondent. In Ermangelung militärischer Möglichkeiten habe die EU Russland nach dem Überfall auf die Ukraine mit dem gewohnten Mittel wirtschaftlicher Sanktionen treffen wollen. Stattdessen aber sei China in die Lücke vorgestoßen und habe die wirtschaftlichen Beziehungen zu seinem Nachbarn ausgebaut, sagte Miriam Steimer, Leiterin des ZDF-Studios in Peking.

Eine Alternative zu Europa ist China auch längst in Afrika und Südamerika geworden, berichteten die Korrespondenten bei Lanz. Die EU habe dort mit Auflagen zu Umweltschutz oder Menschenrechten ein massives Glaubwürdigkeitsproblem – nicht nur wegen Grausamkeiten während der Kolonialzeit, sondern auch aufgrund der Unterstützung Israels. Wenn Europäer russische Verbrechen in der Ukraine anprangerten, komme oft die Gegenfrage: "Was ist denn mit den Palästinensern?", so Afrika-Korrespondentin Susann von Lojewski aus Nairobi.

Einen nicht unerheblichen Beitrag zur aktuellen "Weltunordnung", wie Röller es nannte, schrieb dessen ZDF-Kollegin Katrin Eigendorf am Ende der Sendung dem scheidenden US-Präsidenten Joe Biden zu. Er habe trotz aller Warnungen den von Trump verhandelten Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan angeordnet.