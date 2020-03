LIVESport-Tag im Live-Blog

HSV will zurück auf Erfolgsbahn – "egal wie"

06.03.2020, 15:32 Uhr | t-online.de, ags

Jan Gyamerah vom Hamburger SV: Am Freitag trainiert der HSV nicht öffentlich. (Quelle: Michael Schwarz/imago images)

Die Heimpleite im Stadtderby gegen FC St. Pauli scheint den HSV etwas aus der Bahn geworfen zu haben. "Da ist ein bisschen was passiert", gesteht Trainer Dieter Hecking. In der Folge kassierten die Rothosen eine Woche später eine deftige 0:3-Schlappe bei Erzgebirge Aue.



"Wir befinden uns in einer sportlichen Krise", klagt Vorstandsvorsitzender Bernd Hoffmann. Hecking sieht das anders. "Wenn Bernd das meint", erwidert der Coach. "Für mich sind zwei Niederlagen keine Krise." Am Samstag kommt Jahn Regensburg ins Volksparkstadion. Hoffmann, Fans und auch die Mannschaft gieren nach einem Sieg. "Egal wie", sagt Hecking. Regensburg scheint dem HSV aber nicht zu liegen: bisher drei Zweitliga-Spiele, kein Sieg, dafür eine 0:5-Heimklatsche in der Vorsaison.

Waldemar Sobota hatte im Spiel des FC St. Pauli gegen Osnabrück mit einer Aktion für einige Lacher gesorgt. Der St.-Pauli-Profi bekam den Ball und hat zum Schuss ausgeholt. Doch statt dem Ball hat er sein Bein getroffen. "Sowas ist mir in meiner bisherigen Karriere noch nicht passiert", wird Sobota auf der Webseite der Kiezkicker zitiert. Mit dem Tritt gegen das eigene Bein hatte er dich Balance verloren und war durch die Luft geflogen. Der Fußball-Profi nahm es offenbar mit Humor: "Ich kann sehr gut auch mal über mich selbst lachen", so Sobota.

Im Sommer letzten Jahres hat der HSV entschieden, Aaron Opoku an Hansa Rostock zu verleihen. Er sollte dort Spielpraxis sammeln und konnte dem Ziel in 24 Spielen auf dem Platz auch gut nachgehen. Er erzielte selber drei Tore, legte fünf Treffer auf. Doch ob er zurückkommt ist unklar. Bisher soll es erst lose Gespräche gegeben haben. Damit dürfte Opoku aber auf dem Zettel anderer Klubs stehen.

Vor dem Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg am Samstag trainiert der Hamburger SV unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ein geheimes Training, ganz ohne Fans. Damit will sich Coach Dieter Hecking noch einmal intensiv auf das kommende Spiel vorbereiten. Das System soll hinter geschlossenen Türen gefestigt werden.

