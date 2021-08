Nach Drogenfund auf der A7

SEK durchsucht Wohnungen in Hamburg

25.08.2021, 12:10 Uhr | t-online

Beamte des SEK kommen aus einem Haus in Hamburg Schnelsen: Die beiden verdächtigen Männer wurden bereits aus dem Polizeigewahrsam entlassen. (Quelle: Blaulicht News)

Nach einem Drogenfund bei einer Kontrolle auf der Autobahn hat die Polizei Wohnungen zweier Verdächtiger in Hamburg durchsucht. Auch dort wurden sie fündig.

In Hamburg hat eine Spezialeinheit der Polizei am Dienstag eine Wohnung im Stadtteil Schnelsen und eine weitere in Rendsburg durchsucht. Dabei entdeckten die Beamten der Polizei eine geringe Menge Marihuana sowie Bargeld. Beides stellten sie sicher.

Zuvor waren die Beamten bei einer Autokontrolle auf der Autobahn 7 auf zwei Männer aufmerksam geworden. Auf dem Rastplatz Ohe bei Rendsburg führte eine gemeinsame Fahndungsgruppe der Polizei, der Bundespolizei und des Zolls eine Kontrolle durch. In einem Fahrzeug aus Hamburg fanden die Einsatzkräfte etwa ein Kilogramm Marihuana.

Zwei Verdächtige festgenommen

Die beiden Insassen des Fahrzeuges, der 21-jährige Fahrer und sein 25-jähriger Beifahrer wurden vorläufig festgenommen. Durch einen zuständigen Richter am Amtsgericht Kiel wurden Durchsuchungsbeschlüsse für die Wohnungen ausgestellt.



Nach Abschluss der Maßnahme konnten die beiden Männer wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen werden.