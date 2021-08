Stadt veröffentlicht Zahlen

So hoch ist die Inzidenz der Geimpften in Hamburg

25.08.2021, 16:14 Uhr | t-online

Die 2G-Regelung sorgt in Hamburg für Diskussion. Begründet hat der Senat seine Entscheidung mit den niedrigen Infektionszahlen unter Geimpften. Diese sind 23-mal niedriger als bei Ungeimpften.

In Hamburg hat die Sozialbehörde die Inzidenz für Geimpfte und Ungeimpfte erstmals separat berechnet. Die Corona-Inzidenz der Menschen, die bereits gegen das Coronavirus geimpft sind, beträgt nach Angaben der Behörde nur 3,36 (Stand 23. August). Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Inzidenz bei den Ungeimpften lag demnach am gleichen Tag bei 78,12 – diese war also mehr als 23-mal so hoch wie der Wert bei den Geimpften.

2G bringt mehr Freiheiten für Geimpfte

Am Samstag soll in der Hansestadt die neue 2G-Regelung in Kraft treten. Beispielsweise Gastronomen und Veranstaltende können dann selbst entscheiden, ob sie Angebote nur für Geimpfte und Genesene anbieten wollen.

Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher begründete die Entscheidung für das neue Modell mit der geringen Infektionsrate unter Geimpften. "Die vierte Corona-Welle ist eine Welle der Ungeimpften", sagte er in einer Pressekonferenz am Dienstag. Daher seien die scharfen Corona-Maßnahmen für geimpfte Bürgerinnen und Bürger nicht mehr gerechtfertigt.

In Hamburg haben nach Angaben der Stadt bereits 1.246.300 Personen eine Erstimpfung erhalten. 1.230.687 sind bereits vollständig gegen das Virus geimpft. Der Senat hofft nun, mit der neuen Regelung weitere Impfanreize für Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.