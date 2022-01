Tüftler im Krankenhaus

Selbstgebautes Elektroauto geht in Flammen auf

25.01.2022, 08:42 Uhr | t-online, mtt

Feuerwehrleute am Einsatzort: Zwischen Trampolin und Schuppen liegt der traurige Rest des E-Autos auf dem Boden. (Quelle: Blaulicht-News)

Das E-Auto war der Stolz eines Bastlers: Jetzt ist nur noch ein zusammengeschmolzenes Häufchen zwischen Trampolin und Schuppen davon übrig.

In der Paracelsusstraße in Hamburg-Rahlstedt hat am Montagabend das selbstgebaute Elektroauto eines Bastlers Feuer gefangen. Um 21.40 Uhr ging der Notruf bei Polizei und Feuerwehr ein: "E-Mini brennt hinten im Garten."

Das kleine Auto Marke Eigenbau hatte aufgrund eines technischen Defekts Feuer gefangen. Die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie einer Freiwilligen Feuerwehr und den Experten der Technik- und Umweltwache aus.



Hamburg: Hobbyschrauber schob das Auto noch aus dem Schuppen

Das Auto konnten die Helfer nicht mehr retten. "Es brannte inklusive Akku vollständig aus", sagte ein Polizeisprecher t-online am Dienstagmorgen.

Der Hobbyschrauber, der laut einem Reporter vor Ort mehrere Autos selbst modifiziert hat, musste verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Er hatte seinen selbstgebauten Flitzer mit Elektroantrieb noch aus dem Gartenschuppen herausgeschoben. Dabei erlitt er an Händen und im Gesicht Verbrennungen, außerdem eine Rauchgasvergiftung.

Das Gartenhaus und ein darin befindliches Wohnmobil konnten vor der vollständigen Zerstörung bewahrt werden.