Winterdienst im Einsatz

Hamburg holt die Schlitten raus – Schnee sorgt für Verkehrschaos

31.03.2022, 12:54 Uhr | EP, gda, t-online, dpa

Mutter und Tochter fahren gemeinsam auf einem Schlitten: Lena und ihre vierjährige Tochter Alva waren am Freitagmorgen im Donners Park in Hamburg-Altona unterwegs. (Quelle: Gregory Dauber)

Wintereinbruch im Norden: Dabei hatten sich die Hamburger schon an frühlingshaftes Wetter gewöhnt. Schnee und Glätte sorgen für Unfälle und Zugverspätungen, in Parks wird Schlitten gefahren.

Nach zwei Wochen mit frühlingshaften Temperaturen ist in Hamburg wieder der Winter eingebrochen. Schneetreiben hüllte die Hansestadt in eine weiße Decke. Am Freitagmorgen gab es teilweise mehrere Zentimeter Neuschnee.

Dabei war es genau das schöne Wetter, das die eigentliche Besonderheit war. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war der Monat der sonnigste März seit 1951 – dem Beginn der Wetteraufzeichnung. Mit 175 Sonnenstunden in Hamburg wurde der Rekord der Stadt aus dem Jahr 2020 gebrochen. "Das war der eigentliche Ausreißer", erklärt ein Meteorologe des DWD gegenüber t-online.

Wintereinbruch in Hamburg: Wetterdienst kündigt weiteren Temperatursturz an

Verschneite Fahrräder am Straßenrand: In den Seitenstraßen von Ottensen war am Morgen kein Durchkommen für Zweiräder. (Quelle: Gregory Dauber)



"Solche Wetterumbrüche kommen immer wieder vor", so der Wetterfachmann. Zwar käme es dabei nicht immer zu so einem starken Schneefall, aber ungewöhnlich sei es dennoch nicht. Genau vor vier Jahren gab es in Hamburg einen Wintereinbruch über Ostern (28. März 2018) mit drei bis vier Zentimetern Schnee. Wie viel es heute noch wird, könne er noch nicht sagen, so der Meteorologe.

Winterdienst im Stadtgebiet unterwegs



Ab 2 Uhr war der Winterdienst im Einsatz, teilte die Stadtreinigung (SRH) mit. Mitarbeitende kontrollierten Fahrbahnen, Rad- und Gehwege und streuten bei Bedarf.



Ein Räumfahrzeug vom Winterdienst fährt bei Schneefall auf einer Straße. Bis Mitte April sind die Wagen in Rufbereitschaft. (Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa)

Auch für die kommende Nacht rechnete der SRH-Sprecher damit, dass Streuwagenfahrer in Rufbereitschaft versetzt werden. In diesem Jahr sei auch erstmals die Rufbereitschaft des Winterdienstes bis Mitte April verlängert worden.

Kinder auf Schlitten, Schneemänner auf Spielplätzen

Viele Menschen in Hamburg nutzten die Gunst der Stunde und holten ihre Schlitten aus den Keller. Im Donners Park in Altona waren die Pisten gut besucht, viele Spielplätze wurden von Kita-Gruppen eingenommen.

"An so Tagen wie heute ist es schon hart", sagte Briefträger Marc Motschall zu t-online. Er ist seit kurz nach 7 Uhr auf seiner Sechs-Kilometer-Runde in Ottensen. Mit seinem Fahrrad im Schnee unterwegs zu sein, sei nicht ganz einfach. Probleme gebe es aber keine größeren: "Bisher läuft alles glatt. Im wahrsten Sinne des Wortes."

Ein Briefträger auf seiner morgendlichen Runde: Marc Motschall muss jeden Tag eine Strecke von rund sechs Kilometern zurücklegen – bei jedem Wetter. (Quelle: Gregory Dauber)



Bahnverkehr in und um die Hansestadt eingeschränkt

Das Schneegestöber sorgt auch für Chaos bei der Deutschen Bahn. Wie das Unternehmen selbst mitteilte, ist der Zugverkehr stark eingeschränkt. Es kommt zu Ausfällen und Verspätungen.



"Fernverkehrszüge werden vorerst an geeigneten Bahnhöfen zurückgehalten. Bitte planen Sie mehr Reisezeit ein", heißt es in einer Mitteilung. Auch bei der Nordbahn kommt es zu Einschränkungen.

Eine Person schiebt ihr Fahrrad: Viele Verkehrsteilnehmer fahren wegen der Glätte langsamer. (Quelle: Hanno Bode/imago images)



Schnee und Glätte sorgen für Unfälle in Hamburg

Laut Polizei Hamburg kam es am Donnerstagmorgen vermehrt zu Verkehrsunfällen. "Das ist schon mehr als an anderen Tagen", sagte ein Polizeisprecher zu t-online. Konkrete Unfallzahlen könnten aber noch nicht gemacht werden. Wegen des Schneefalls komme es in vielen Bereichen der Stadt zu Behinderungen im Straßenverkehr.



"Besonders der innerstädtische Bereich ist stark belastet, weile viele Verkehrsteilnehmer langsamer fahren als üblich", so der Sprecher. Außerdem seien alle Ein- und Ausfallstraßen betroffen, insbesondere im Norden Hamburgs. "Die Autobahn 23 Richtung Elmshorn ist dicht", sagte der Sprecher.