Auf der Reeperbahn in Hamburg sind zwei junge Frauen bei einem Unfall verletzt worden. Ein Taxi hatte die beiden erfasst. Ihr Begleiter griff daraufhin zuerst den Fahrer und dann zwei Beamte der Polizei an.

Bei einem Unfall auf der Reeperbahn in Hamburg sind in der Nacht zu Sonntag zwei Frauen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen die beiden über eine rote Ampel gegangen sein. Ein Taxifahrer, für den die Ampel auf grün stand, erfasste die beiden dabei mit seinem Fahrzeug. Beide fielen auf die Straße. Sie mussten in eine Klinik eingeliefert werden. Zuerst berichtete die Mopo.