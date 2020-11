Hannover

Deutscher Theaterpreis "Der Faust" wird verliehen

21.11.2020, 01:54 Uhr | dpa

Der Deutsche Theaterpreis "Der Faust" wird am heutigen Abend (19.00 Uhr) verliehen. Wegen der Corona-Pandemie wird die Veranstaltung in digitaler Form organisiert und kann über das Internet verfolgt werden. Regie führt das Staatstheater Hannover.

Der Preis wird in acht Kategorien vergeben - darunter Regie Musiktheater, Regie Schauspiel, Choreografie und Darsteller/Darstellerin Schauspiel. Zusätzlich gibt es einen Preis für ein Lebenswerk - damit wird in diesem Jahr der Choreograf William Forsythe ausgezeichnet. Er habe den zeitgenössischen Tanz entscheidend beeinflusst, hieß es in der Begründung der Jury.

Der Theaterpreis wird seit dem Jahr 2006 vom Deutschen Bühnenverein in Zusammenarbeit mit den Bundesländern, der Kulturstiftung der Länder und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste vergeben. Die Auszeichnung ist undotiert.