Hannover

Corona-Infektionen steigen stark an: Lage in Kliniken stabil

07.01.2021, 15:46 Uhr | dpa

Nach den Feiertagen und dem Jahreswechsel ist die Zahl neuer Corona-Infektionen in Niedersachsen wie befürchtet kräftig angestiegen. Das Gesundheitsministerium in Hannover meldete am Donnerstag 2395 nachgewiesene neue Fälle. Die Lage in den Krankenhäusern und insbesondere auf den Intensivstationen blieb stabil. In den Kliniken werden den Angaben zufolge derzeit 1356 Infizierte behandelt, 285 davon auf der Intensivstation. 184 davon müssen künstlich beatmet werden, rund 500 Beatmungsplätze auch für andere Patienten stehen insgesamt zur Verfügung. 66 weitere Todesfälle wurden in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion registriert.

Der Wert der Infektionen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen, die sogenannte 7-Tage-Inzidenz, lag für das gesamte Land Niedersachsen bei 94,1 - nach 91,8 am Vortag. Besonders hohe Werte weisen momentan die Kreise Hildesheim (163,9) und Osnabrück (152,5), die Grafschaft Bentheim (139,3) sowie die Region Hannover (138,4) auf.

Während in der politischen Debatte vor allem das Ziel einer niedrigeren Inzidenz im Vordergrund steht, ist auch die Auslastung der Intensivbetten in den Krankenhäusern ein wichtiger Faktor. Nach Daten des Robert Koch-Instituts vom Donnerstag, die tagesaktuell meist nicht exakt mit den Landesangaben übereinstimmen, gab es in Niedersachsen noch 326 freie Intensivbetten. Dies entspricht nach RKI-Berechnung 16,5 Prozent der Gesamtkapazität. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums gibt es allerdings eine Notfallreserve von knapp 1000 weiteren Intensivbetten, die kurzfristig nutzbar gemacht werden können.

Die Zahl der gegen eine Corona-Infektion geimpften Menschen in Niedersachsen stieg derweil binnen eines Tages um 7444 auf 22 608. Mit einer Impfquote von 2,8 auf 1000 Einwohner liegt Niedersachsen damit weiterhin auf dem vorletzten Platz unter den Bundesländern vor Thüringen.