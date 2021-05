Einbruch in Testzentrum

Unbekannte stehlen Tausende Corona-Testkits

09.05.2021, 15:38 Uhr | dpa

Ein Fahrzeug der Polizei Hannover: Unbekannte sind in ein Corona-Testzentrum eingebrochen. (Quelle: Symbolbild/Die Videomanufaktur/Martin Dziadek/imago images)

Einbrecher sind in ein Corona-Testzentrum in der Region Hannover eingestiegen. Nun ist unklar, ob der Standort weiter betrieben werden kann, weil keine Testkits mehr vorhanden sind.

Unbekannte sind in ein Corona-Testzentrum in der Region Hannover eingebrochen und haben rund 2.500 Antigen-Schnelltests sowie Desinfektionsmittel, OP-Handschuhe und Schutzmasken geklaut. Allein bei den Testkits sei schätzungsweise von einem Schaden von mehr als 20.000 Euro auszugehen, hieß es bei der Polizei am Sonntag.



Ob die Teststation auf einem Supermarktparkplatz in Barsinghausen am Montag wieder öffnen könne, sei unklar. Im Moment gebe es dort kein Inventar, um zu arbeiten. Der oder die Täter hatten in der Nacht auf Samstag die Türen aufgehebelt und das Material vermutlich mit einem Lieferwagen weggebracht. Zuvor berichtete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung".