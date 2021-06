Umgebung wird evakuiert

Zwei Fliegerbomben gefunden – Entschärfung noch heute

03.06.2021, 14:10 Uhr | dpa

Mitarbeiter vom Kampfmittelräumdienst stehen an einer Baustelle: Auf einem Baufeld im Stadtteil Misburg-Nord in Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. (Quelle: Stratenschulte/dpa)

In Hannover ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Als das Baufeld auf weitere Kampfmittel sondiert wurde, ist eine zweite Bombe aufgetaucht.

Auf einem Baufeld im Stadtteil Misburg-Nord in Hannover ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Da es in der Nähe des Fundortes noch andere Kampfmittelverdachtspunkte gebe, sollte am Donnerstag zunächst eine weitere Sondierung des Geländes erfolgen, teilte eine Sprecherin der Feuerwehr mit.



Fahrzeuge von Feuerwehr und Kampfmittelräumdienst stehen an der Baustelle: Wegen der Entschärfung müssen Tausende Menschen ihre Häuser verlassen. (Quelle: dpa)



Der Kampfmittelräumdienst hat nach Untersuchung der Umgebung eine weitere Zehn-Zentner-Bombe entdeckt. 15.000 Menschen sind dazu aufgefordert, ihre Wohnungen ab 14 Uhr zu verlassen, so die Stadt Hannover.



Für Fragen aus der Bevölkerung steht ein Bürgertelefon unter der Rufnummer 0800 / 7313131 zur Verfügung. Weitere Einzelheiten zur Entschärfung sollten im Lauf des Tages mitgeteilt werden.