SEK-Einsatz nach Bluttat in Hannovers Innenstadt

Porschefahrer an roter Ampel erschossen

04.06.2021, 09:04 Uhr | t-online, dpa, mtt

Nach einer Auseinandersetzung an einer Kreuzung ist in Hannover ein Mann auf der Straße erschossen worden. Der Täter ist flüchtig, die Polizei ermittelt. (Quelle: dpa)

Erst Szenen wie aus einem Gangsterfilm in Hannover, dann ein spektakulärer SEK-Einsatz: Nachdem ein Mann an einer Innenstadt-Kreuzung erschossen wurde, stürmten Spezialkräfte eine Dachgeschosswohnung.

Nördlich von Hannover – in Langenhagen – haben schwer bewaffnete Beamte gegen 21 Uhr am Donnerstagabend eine Dachgeschosswohnung ins Visier genommen. Ein Polizeisprecher bestätigte einen Zusammenhang mit dem Toten aus Hannovers Innenstadt. Ob ein Verdächtiger gefasst wurde, wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht sagen. Laut "Hannoverscher Allgemeiner" war der Gesuchte jedoch offenbar nicht zu Hause.

Tödlicher Streit an der roten Ampel

Am Donnerstagmittag war ein 30-Jähriger nach wilden Prügelszenen in der Innenstadt von Hannover erschossen worden. An der Kreuzung Herschelstraße/Weidendamm/Arndtstraße hielten Zeugen zufolge gegen 13.30 Uhr ein weißer Mercedes mit bayerischem Kennzeichen und dahinter ein schwarzer Porsche aus Hannover bei Rot. Plötzlich sei der Beifahrer des Porsche ausgestiegen und habe mit einem Gegenstand auf die Seiten- und Frontscheibe des Mercedes eingeschlagen, berichtete die "HAZ". Möglicherweise sei dies ein Racheakt wegen eines früheren Streits gewesen, schreibt die "Bild".

Ein Mitarbeiter im Spurenschutzanzug macht Fotos: Die Hintergründe der Auseinandersetzung sind noch unklar. (Quelle: Stratenschulte/dpa)

Dann habe der Porsche zurückgesetzt, wollte abhauen. Vermutlich in diesem Moment soll der Mercedes-Fahrer geschossen haben. Zeugen berichteten von mehreren Schüssen, die Polizei von "mindestens einem". Der Porsche beschleunigte, überquerte die Kreuzung und krachte auf der gegenüberliegenden Straßenseite frontal gegen ein Verkehrsschild. Der im Auto getroffene 30-Jährige brach zusammen und starb.

Toter soll 2017 in U-Haft gesessen haben – weil er einen Mann erschoss

Sowohl "HAZ" als auch "Bild" berichteten, der Tote sei polizeibekannt. 2017 soll er einen 25-Jährigen erschossen haben nachdem er selbst schwere Stichverletzungen bei einem Angriff auf ihn erlitt. Einen Tag später habe er sich gestellt, sei jedoch vier Wochen danach aus der U-Haft freigekommen, weil die Staatsanwaltschaft von Notwehr ausging.



Damals habe es Vermutungen gegeben, dass es sich um einen Streit im Drogen- und Rotlichtgeschäft gehandelt haben könnte, heißt es in der "HAZ". Um was es bei der Auseinandersetzung an der roten Ampel ging, ist noch unklar.