Porsche-Fahrer getötet

Mutmaßlicher Todesschütze von Hannover stellt sich der Polizei

07.06.2021, 19:31 Uhr | dpa

Polizisten sichern den Tatort an der Herschelstraße: Am Donnerstagmittag kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen Insassen von zwei PKW, in deren Verlauf ein Mann getötet wurde. (Quelle: Stratenschulte/dpa)