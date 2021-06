Hannover

Kirmes-Feeling in Hannover beinahe wie vor Corona

27.06.2021, 16:26 Uhr | dpa

Kettenkarussell und Losbude: In Hannover können Besucherinnen und Besucher vier Wochen lang Kirmes-Atmosphäre genießen - beinahe wie vor der Pandemie. Im "Hanno Park", einem temporären Freizeitpark auf dem Schützenplatz, gibt es neben Achterbahnen und einem Riesenrad viele weitere Fahrgeschäfte. Bis zu 8900 Menschen dürfen sich laut Veranstalter gleichzeitig auf dem umzäunten Platz aufhalten. Eine digitale Ampel auf der Website des Parks zeigt an, wie voll der Schützenplatz ist. Nur an und in den Fahrgeschäften gilt eine Maskenpflicht.

Am Sonntagnachmittag zählte der Besucherzähler schon über 2600 Gäste. Bei Sonnenschein und Temperaturen von fast 30 Grad tummelten sich viele Menschen auf dem Rummelplatz. Nach Monaten ohne Volksfeste scheint die Sehnsucht nach Kirmesvergnügen groß zu sein. Viele zogen den Besuch des "Hanno Parks" einem Besuch im Freibad vor.

Riesenradbetreiber Klaus Wilhelm freut sich auf die kommenden Wochen: "Die letzte Zeit war natürlich eine Katastrophe für uns, das hat es so noch nie gegeben." Dass solche Feste in der Corona-Zeit ihren Reiz verloren haben, glaubt Wilhelm nicht. "Wir haben ja ein sehr treues Publikum und ich glaube nicht, dass die uns vergessen haben. Im Gegenteil, da werden sich bestimmt viele freuen, mal wieder was anderes zu erleben!" Der Hanno Park hat vier Wochen lang jeweils von Mittwoch bis Sonntag geöffnet.