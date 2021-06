Hannover

Hoffen auf weitere Stabilisierung am Arbeitsmarkt

30.06.2021, 01:49 Uhr | dpa

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit ist an einer Fassade angebracht. Foto: Fabian Strauch/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Hält der Aufwärtstrend am Arbeitsmarkt in Niedersachsen und Bremen nach der verspäteten Frühjahrsbelebung im Mai an? Darüber informiert heute die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) bei der Vorlage ihrer aktuellen Daten für den Juni. Stichtag für die Erhebung der Zahlen war der 14. Juni.

Im Monat zuvor war die Zahl der als arbeitslos registrierten Menschen im Vergleich zum April gesunken - in den niedersächsischen Kommunen im Schnitt um 2,9 Prozent auf 249.600 Menschen, im Bundesland Bremen um 2,6 Prozent auf knapp 40 300. Erstmals lagen die Gesamtwerte auch unter dem Niveau vor einem Jahr, als die Corona-Krise stark auf den Jobmarkt durchzuschlagen begonnen hatte.

Nach Einschätzung der BA verbessern sich die Aussichten, dass im Fall einer weiteren Entspannung neue Beschäftigung entsteht. Bereits davor waren die Zahlen gesunken, die übliche saisonale Erholung nach dem Winter war jedoch noch relativ schwach ausgefallen. Außerdem gibt es Sorgen, dass sich trotz niedriger Inzidenzen die aggressivere Delta-Variante des Coronavirus auch in Deutschland breit durchsetzt. Viele Firmen hatten zuletzt außerdem weiter Probleme, Lehrlinge zu finden.