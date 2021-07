Hannover

Ferienticket für Kinder und Jugendliche in Niedersachsen

19.07.2021, 08:01 Uhr | dpa

Kinder und Jugendliche können während der Sommerferien in Niedersachsen mit einem speziellen Ticket viele Bus- und Bahnverbindungen nutzen. Für 33 Euro könne man mit dem "Sommer Ferien Ticket" so oft man wolle mit vielen Nahverkehrszügen, Bussen und Straßenbahnen quer durch Niedersachsen und Bremen fahren, teilten die Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra mit. Das Ticket beinhalte auch Fahrten bis zum Hamburger Hauptbahnhof. Die Aktion richtet sich an Kinder und Jugendliche unter 19 Jahren und gilt während der Sommerferien vom 22. Juli bis zum 1. September. Sie ist eine Gemeinschaftsaktion mehrerer Verkehrsbetriebe, zu denen etwa die Deutsche Bahn, das Bahnunternehmen Metronom oder der Verkehrsverbund Süd-Niedersachsen gehören.