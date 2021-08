Übergriff am Hauptbahnhof

Mann packt 19-Jähriger an die Brust – Zeugen lachen

04.08.2021, 13:10 Uhr | t-online

Übergriff am Hauptbahnhof: In Hannover hat ein Mann eine junge Frau sexuell belästigt. (Quelle: Polizei Hannover)

In Hannover hat ein Unbekannter eine junge Frau sexuell belästigt. Hilfe von Zeugen bekam sie nicht – stattdessen wurde sie zum Gespött.

Am Montagnachmittag hat ein Unbekannter einer 19-Jährigen am Hauptbahnhof in Hannover in den Ausschnitt gefasst. Anschließend "drückte er die Brust kräftig zusammen", wie die Polizei mitteilt. Zeugen, die das Geschehen beobachteten, halfen der 19-Jährigen und ihrer 20-jährigen Begleitung nicht – stattdessen amüsierten sie sich über den Vorfall.

Die Tat ereignete sich an einem Durchgangstunnel vor einem Bahnhofsgeschäft. Der Täter konnte flüchten. Die Freundin des Opfers wollte ihm zunächst nachrennen, brach die Verfolgung aus Angst dann jedoch ab. Die beiden verängstigten Frauen zeigten die sexuelle Belästigung in der Wache der Bundespolizei am Hauptbahnhof an.

Nun sucht die Polizei nach dem Täter. Er ist den Angaben zufolge südländischen Typs und trug ein schwarzes Basecap, eine schwarze Tasche an seinem Gürtel, Sandalen, eine schwarze knielange Shorts sowie ein blaues Polohemd mit weißen Abzeichen an Schultern und Kragen. Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0511 30365-0 entgegen.