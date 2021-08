185 Menschen an Bord

Flug aus Afghanistan wird in Hannover erwartet

20.08.2021, 10:22 Uhr | dpa, t-online

Ein Flugzeug setzt zur Landung an (Symbolbild): 185 Menschen sollen mit der Passagiermaschine nach Hannover gebracht werden. (Quelle: Sac Samantha Holden Raf/dpa)

Im Rahmen der größten Evakuierungsmission der Bundeswehr wurden bisher mehr als 1.500 Menschen aus Afghanistan geflogen. Eine Maschine soll nun weitere Passagiere nach Hannover bringen.

Ein eigener Evakuierungsflug der Bundeswehr aus Afghanistan ist auf dem Weg nach Hannover. An Bord eines Airbus A310-MRTT sind nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur 185 Passagiere. Das in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gestartete Flugzeug soll am Freitagmittag landen.



Deutsche und afghanische Ortskräfte werden an Bord des zivilen Flugzeugs aus Taschkent sein, es können auch Staatsangehörige aus anderen EU-Ländern dabei sein, wie ein BAMF-Sprecher sagte.

Bislang gab es nur Pendelflüge der Bundeswehr zwischen der afghanischen Hauptstadt Kabul und Taschkent. Von dort ging es dann mit Passagiermaschinen weiter nach Deutschland. Möglicherweise werden in den nächsten Tagen weitere Flieger in Hannover ankommen.

Elf Flüge aus Afghanistan

Der Afghanistan-Einsatz gilt als bisher größte Evakuierungsmission der Bundeswehr. Bislang seien in elf Flügen über 1.640 Menschen aus Afghanistan evakuiert worden, twitterte die Bundeswehr.

Bereits am Mittwoch sollte eine Maschine mit medizinische Hilfsgütern von Hannover nach Afghanistan aufbrechen. Die Startgenehmigung für die Antonov 124-100 wurde allerdings wieder zurück genommen. Auch eine Landeeraubnis in der usbekischen Hauptstadt Taschkent gab es nicht. Stattdessen sei das Flugzeug nach Angaben des NDR nach Leipzig geflogen und wieder zurückgekehrt. Am Freitagmorgen sei dann eine kleinere Transportmaschine nach Aserbaidschan aufgebrochen.