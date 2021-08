Hannover

Neuzugang für Hannover 96: Mittelfeldspieler Trybull kommt

27.08.2021, 12:57 Uhr | dpa

Hannover 96 hat einen Tag vor dem Auswärtsspiel beim SV Darmstadt 98 den nächsten Neuzugang perfekt gemacht. Aus der englischen Premier League kommt Mittelfeldspieler Tom Trybull zu den Niedersachsen, wie der Fußball-Zweitligist am Freitag mitteilte. Der 28-Jährige, der zuletzt von Norwich City an die Blackburn Rovers ausgeliehen war, erhält einen Einjahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Trybull muss sich nach seiner Einreise nach Deutschland wie vorgeschrieben in Quarantäne begeben und fehlt damit noch in Darmstadt.

"Tom Trybull ist nicht nur ein richtig guter Fußballer, sondern auch ein Spieler mit großer Erfahrung, der in England viel erreicht hat", sagte 96-Coach Jan Zimmermann über den Mittelfeldspieler, der in der Vergangenheit unter anderem bereits für Werder Bremen und Hansa Rostock in Deutschland spielte. "Er ist im zentralen Mittelfeld zu Hause, mit ihm schließen wir die Lücke zwischen Defensive und Offensive."