Fast 50 Neuinfektionen

Corona-Inzidenz steigt in Hannover auf über 100

06.09.2021, 17:55 Uhr | t-online, dpa

Blick in das Patientenzimmer auf einer Corona-Station: In Niedersachsen sind 4,2 Prozent der Corona-Intensivbetten belegt. (Quelle: Reichwein/Symbolbild/imago images)

Ein halbes Jahr lag die Region Hannover unter der Marke von 100 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Doch nun kehrt sich der Trend um.

Das Robert Koch-Institut (RKI) hat die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region Hannover am Montagmorgen mit 100,1 angegeben. Damit ist die Kennzahl erstmals seit Anfang Mai wieder dreistellig. Am Sonntag hatte der Wert noch bei 98,3 gelegen. 48 Personen haben sich in den vergangenen 24 Stunden mit den Coronavirus infiziert.

Seit Beginn der Pandemie sind in der Region mehr als 1.000 Personen mit oder an dem Virus gestorben. Seit Sonntagmorgen zählt das RKI jedoch keine neuen Todesfälle.



Für ganz Niedersachsen gibt das Bundesland die Belegung der Covid-19-Intensivbetten mit 4,2 Prozent an – eine leichte Entspannung zum Vortag.