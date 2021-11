Göttingen

Einzelne Corona-Infektionen nach Orientierungsphase an Unis

01.11.2021, 16:30 Uhr | dpa

An niedersächsischen Universitäten hat es einige wenige Corona-Infektionen während der Orientierungsphase gegeben. Es handele sich dabei um einzelne Fälle und nicht um größere Infektionsaufkommen, etwa im Zusammenhang mit Veranstaltungen, hieß es. In Göttingen hat eine Fakultät deshalb ihre sogenannte O-Woche abgebrochen.

An dieser Universität lag die Zahl der Infizierten am Montag bei zwölf. "Die Infektionen lassen sich mit den "O-Wochen" in Verbindung bringen, nicht aber mit einer bestimmten Veranstaltung", sagte Stadtsprecher Dominik Kimyon. Ohnehin sei es generell schwer, Infektionen genau zu verorten. Die Kontakte würden nun routiniert nachverfolgt, um das Ansteckungsgeschehen einzudämmen. Die Fakultät der Wirtschaftswissenschaften habe aufgrund der Infektionen ihre Präsenzveranstaltungen in der Orientierungswoche abgebrochen, sagte ein Sprecher der Uni Göttingen.

In den Orientierungswochen veranstalten die verschiedenen Fakultäten Lehr- und Freizeitveranstaltungen, um Erstsemestern den Start in den Unialltag zu erleichtern. Außerdem sollen Studierende, die neu in den Städten sind, so Kontakte knüpfen und Freunde finden können. Für gewöhnlich finden diese Phasen rund um den Beginn der Vorlesungszeit statt. In Göttingen hatten die Vorlesungen am 25. Oktober begonnen.

Sieben Infektionen können an der Leuphana-Universität Lüneburg mit den "O-Wochen" in Verbindung gebracht werden. Die Vorlesungszeit hat dort am 12. Oktober begonnen. Die Fälle seien auf drei Arbeitsgruppen zurückzuführen, sagte Pressesprecher Henning Zühlsdorff. Darüber hinaus gebe es "einige weitere Fälle nach einer Erstsemesterparty". Um wie viele Fälle es sich dabei genau handelt, sei bisher nicht bekannt.

Auch in Hannover sei es an der Universität zu zwei Infektionen aufgrund der "O-Phase" gekommen, sagte eine Sprecherin der Leibniz-Universität. Seit dem 11. Oktober läuft an der Uni die Vorlesungszeit. Die zwei Infektionen stünden nicht mit Feierlichkeiten in Verbindung.

Nicht überall sind Corona-Fälle im Zusammenhang mit den Orientierungswochen aufgetreten: Nach Auskünften wähnt man sich an etwa den Universitäten in Bremen und Osnabrück derzeit infektionsfrei.