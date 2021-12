Zwölf Häftlinge infiziert

Corona-Ausbruch in Hannoveraner Gefängnis

06.12.2021, 14:24 Uhr | dpa

Insgesamt 60 Gefangene befinden sich derzeit in Einzelquarantäne: In Hannover hat es mehrere Corona-Fälle in einer JVA gegeben. Das Virus kam demnach durch einen externen Mitarbeiter in das Gebäude.

Durch einen Corona-Ausbruch in der Haftanstalt Hannover-Hainholz sind zwölf Häftlinge infiziert worden. Bei einem 13. Häftling sei die Bestätigung der Infektion durch einen PCR-Test erwartbar, nachdem schon ein Schnelltest positiv ausgefallen sei, sagte der Leiter der Justizvollzugsanstalt (JVA), Matthias Bormann, am Montag.

Seit vergangenem Donnerstag seien 60 Gefangene einschließlich der Infizierten in einem Haus der Anstalt in Einzelquarantäne. Sie hätten keinen Kontakt untereinander. Dies werde voraussichtlich bis Anfang kommender Woche dauern. Andere Häuser seien nicht betroffen.

Corona-Ausbruch in JVA Hannover: Gefangenen-Impfquote bei gut 50 Prozent

Das Virus wurde laut Bormann durch einen externen Mitarbeiter der Gefangenenbetreuung eingeschleppt. Der Mann sei vollständig geimpft gewesen, es habe bei ihm einen Impfdurchbruch gegeben. Auch fünf der infizierten Gefangenen seien vollständig geimpft. "Aufgrund der Impfung gibt es nur milde Verläufe."

Die JVA Hannover im Stadtteil Hainholz hat 650 Haftplätze, von denen derzeit 550 belegt sind. Die Bediensteten seien zu 90 Prozent geimpft, sagte Bormann. Bei den Häftlingen liege die Quote bei gut 50 Prozent. Dabei sei der Anteil bei den Untersuchungshäftlingen etwas niedriger. Sie wollten sich entweder in Freiheit oder in der endgültigen Haftanstalt impfen lassen. Viele fürchteten auch, beim Impfen persönliche Daten preiszugeben.

Unter den Strafgefangenen sei die Impfquote höher, berichtete der Leiter. Die JVA könne Geimpften auch Erleichterungen gewähren, zum Beispiel Treffen mit Besuch an einem Tisch, nicht hinter Plexiglas. "Zwingen können wir niemanden, wir können Vorteile versprechen."