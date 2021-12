Corona-Regeln in Hannover

In Swingerclubs ist an Silvester Tanzen verboten – Sex erlaubt

30.12.2021, 14:41 Uhr | t-online, EP

Ein Zimmer in einem Swingerclub (Symbolbild): In Hannover gelten an Silvester strenge Regeln, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern. (Quelle: BildFunkMV/imago images)