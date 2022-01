Ungenügend befestigt

Frau stürzt gegen Saunaofen – schwere Verbrennungen

03.01.2022, 11:58 Uhr | AFP

Eine 80-jährige Frau ist mit schweren Verbrennungen in einer Spezialklinik in Hannover eingeliefert worden. Der Grund war ein Unfall in einer Sauna. Eine der Holzbänke sei gebrochen.

Im nordrhein-westfälischen Windheim hat sich eine 80-Jährige beim Sturz gegen einen heißen Saunaofen schwere Verbrennungen zugezogen. Das Unglück ereignete sich am Silvesterabend in einer angemieteten Fasssauna, wie die Polizei in Minden am Montag mitteilte.



Ersten Erkenntnissen zufolge brach eine der Holzbänke während des Saunagangs aus ihrer Halterung, woraufhin die Frau gegen den heißen Saunaofen stürzte.

Die schwer verletzte 80-Jährige aus Petershagen wurde demnach zunächst in ein Krankenhaus in Minden gebracht, von wo aus sie zwischenzeitlich in eine Spezialklinik in Hannover verlegt wurde. Nach ersten Einschätzungen der Polizei könnte eine ungenügende Befestigung des Sitzelements den Unfall verursacht haben. Die Polizei ermittelt.