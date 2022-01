80.000 Euro Schaden

Mutter riecht Rauch und rettet Söhne vor Feuer in Wohnhaus

23.01.2022, 12:05 Uhr | dpa

Als sie Rauch bemerkte, weckte eine Mutter aus Hannover zwei Kinder und rettete sie aus dem brennenden Haus ins Freie. Obwohl die Feuerwehr den Brand schnell löschen konnte, ist das Haus nicht mehr bewohnbar.

Gerade noch rechtzeitig hat sich eine Familie in Hannover-Ricklingen vor einem Brand in Sicherheit gebracht. Das Feuer brach am Sonntagmorgen aus bislang unbekannter Ursache im Wohnzimmer eines Einfamilienhauses aus, wie die Feuerwehr mitteilte.



Demnach bemerkte zunächst die 45-jährige Mutter den Rauch, weckte ihre acht und 13 Jahre alten Söhne und brachte sie ins Freie. Dabei erlitt sie eine leichte Rauchgasvergiftung. Die beiden Kinder sowie der 53-jährige Vater, der zum Brandzeitpunkt Joggen gewesen sein soll, blieben demnach unverletzt.

Die Feuerwehr konnte das brennende Mobiliar den Angaben zufolge zügig löschen, dennoch war das stark verrauchte Gebäude zunächst nicht mehr bewohnbar. Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von etwa 80.000 Euro. Zur Brandursache werde nun ermittelt.