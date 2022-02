Bei Geschäftstermin

Unbekannte rauben zwei Männer aus

11.02.2022, 19:13 Uhr | dpa

Sie waren zu einem Geschäft verabredet: Nahe Bremen sind zwei Elektrohändler in einer Lagerhalle schwer verletzt worden. Die Polizei sucht nun nach Hinweisen aus der Bevölkerung.

Zwei Elektrohändler aus Hannover sind bei einem vermeintlichen Geschäft in Stuhr bei Bremen misshandelt und um Geld erpresst worden. Die Polizei im Kreis Diepholz sprach am Freitag von erpresserischem Menschenraub und rief mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Wichtig seien unter anderem Hinweise auf den Wagen der mutmaßlichen Täter, einen silbergrauen Kombi.

In der Lagerhalle wollten die Männer aus Hannover am vergangenen Samstag vermeintlich angebotene Ware begutachten. Infolge der Misshandlung gab schließlich einer der Männer eine Geldsumme in nicht genannter Höhe heraus. Später seien die stark verletzten Hannoveraner in ihrem Auto auf der Autobahn 27 nahe des Bremer Kreuzes ausgesetzt worden.