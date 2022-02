Hannover

Corona-Testpflicht in niedersächsischen Kitas startet

15.02.2022, 01:54 Uhr | dpa

Für den Kita-Besuch brauchen Kinder ab drei Jahren künftig dreimal wöchentlich einen negativen Corona-Test. Von Dienstag an beginnt in Niedersachsen eine entsprechende Test-Pflicht. Laut Kultusministerium soll dann in der Regel zu Hause getestet werden, bevor das Kind das Haus verlässt. Die Tests werden von den Einrichtungen gestellt und sind kostenlos. Da Kita-Kinder noch sehr klein sind, sollen gewöhnlich die Eltern das Testen übernehmen. Diese sollen dann auch das negative Testergebnis gegenüber der Kita oder Kindertagespflege bestätigen.