Hannover

Sonne und Wolken am Wochenende in Niedersachsen

11.03.2022, 07:03 Uhr | dpa

Das Wochenende wird in Niedersachsen wieder freundlich. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag mitteilte, bleibt es am Freitag trocken und sonnig. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 Grad im Wendland und 13 Grad an der Ems. Dazu weht an der Küste starker Wind mit teils stürmischen Böen.

Zum Abend hin lässt der Wind nach, die Temperaturen fallen. Die Tiefstwerte liegen zwischen minus fünf Grad im Bergland und plus zwei Grad an der Ems. Die Nacht bleibt klar. Auch am Samstag ist wieder größtenteils mit Sonne zu rechnen, im Westen von Niedersachsen ziehen Wolkenfelder durch. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad.